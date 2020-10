Comisión desmintió la realización del Festival de Folklore de Jesús María

La Comisión del Festival de Doma y Folklore de Jesús María, emitió un comunicado esta tarde ratificando que, hasta que no esté inmunizada la población contra el Covid 19, no será posible hacer la “Fiesta Mayor de América”. La ratificación de tal decisión fue informada luego de trascendidos periodísticos de medios de comunicación de Córdoba capital, que habrían dado a entender que la fiesta tenía habilitación para realizarse, ya que era al aire libre.

Desde la Comisión salieron al cruce de versiones periodísticas que trascendieron en las últimas horas, donde se habría dicho que los Festivales de Cosquín y Jesús María, podían realizarse, ya que eran al aire libre.

Al menos así lo ratificó la Comisión Directiva, quien desestimó tal versión y ratificó la postura ya anunciada meses atrás: en tanto y en cuanto no se haya creado la vacuna contra el coronavirus y no se haya inmunizado a la población, no podrá realizarse la fiesta gaucha de enero.

“Jesús María siempre ha priorizado, por ser el Festival de Doma y Folklore referente del país, el valor de la vida. En estas circunstancias que nos tocan vivir a nivel mundial, no abandonaremos el principio de resguardar la salud de nuestra comunidad”, comienza diciendo el comunicado oficial emitido este jueves por la tarde.

No obstante, confirman que los integrantes de la organización, así como a asesores externos, siguen trabajando “para organizar a un futuro la gran fiesta de los argentinos”.

“Como manifestamos a mediados de año, no avanzaremos más allá de las decisiones y protocolos que el Gobierno de la Provincia de Córdoba estipule para cada fase de la pandemia. Al día de la fecha, no tenemos ninguna confirmación oficial ni protocolo para realizar el evento”, ratifica el texto emitido.

En tanto, subrayan que, a pesar de la situación, se sigue en diálogo con artistas, tropilleros, auspiciantes y adquirientes de los espacios comerciales del predio. “Proyectamos basados en el sentido común, y de acuerdo a los protocolos y necesidades de esta nueva normalidad”, sigue diciendo el escrito.

“Esta comisión se caracteriza por mantener un diálogo abierto a cualquier inquietud y sugerencia. Próximamente, a mediados de noviembre, volveremos a informar sobre los avances de la organización de nuestro querido festival, siempre atentos a cumplir con los decretos u ordenanzas tanto municipales, provinciales o nacionales”.

“Nada justifica el riesgo de hipotecar los años de lucha y arriesgar un contagio, menos la vida de un semejante”, culmina diciendo el comunicado.