Las diferencias entre la familia de Cecilia y la fiscalía cada vez más profundas

Familiares y amigos de Cecilia Gisela Basaldúa (35), la joven turista bonaerense que fuera asesinada y violada en un descampado en Capilla del Monte el pasado 25 de abril, emitieron hoy un duro comunicado que no hace otra que continuar zanjando las profundas diferencias entre la familia y la titular de la Fiscalía de Cosquín Paula Kelm.

Todo surgió, luego que la pasada semana La Voz del Interior, publicara una nota en la cual asegura que el audio de "María" es falso.

Ni bien se publicó la noticia, la primera en salir al cruce de estas aseveraciones fue la letrada Daniela Pavón, quién señaló que recusará a Kelm, ya que la investigación dijo se ha llevado a cabo con muchas irregularidades y muchas demoras: «desde la querella no estamos conformes con esto, ha pasado bastante tiempo. El audio no nos cambiaba absolutamente en nada el hecho. Venimos solicitando a la fiscalía que se investigue la línea que nosotros planteamos. Nosotros pensamos recusar a la fiscal porque creemos que la investigación se ha llevado a cabo con muchas irregularidades y muchas demoras. Demoras que hemos podido determinar surgieron desde la fiscalía. Si bien estamos esperando que la investigación avance por donde nosotros planteamos que avance, al paso que vamos vemos que no hay muchas respuestas al pedido concreto que hace la familia».

La polémica entre la familia y la Fiscal, que ya no gozaba de buena salud, se acrecentó luego que el pasado domingo una nota publicada por el matutino cordobés indicara: "Caso Basaldúa: el audio de “María” es falso y se complica el acusado".

Pavón también expresó que «desde el principio sentimos que estamos en veredas contrarias con la fiscalía. Sentimos que hay gente que estuvo vinculada con Cecilia que no se la investigó».

Dura posición

En tanto esta mañana, dieron a conocer un comunicado. "La familia y el Equipo de Trabajo Justicia por Cecilia Basaldúa, respondemos a las declaraciones emitidas desde la fiscalía y sobre la versión que se pretende imponer" comienza.

"El “análisis del audio” a pedido de la fiscalía, el cual fue reproducido sin platear ni un solo interrogante por parte del medio La Voz del Interior, determina un resultado cual si fuera una pericia cuando no lo es. Es solo un mero informe al que las partes no tuvimos acceso en el análisis para ejercer la facultad de contralor. Así como tampoco tuvimos conocimiento sobre de qué manera se iba a llevar a cabo este análisis , surgiendo del mismo que son resultados probables y no determinantes como pretenden imponer" indican con respecto a lo publicado el pasado domingo.

Más adelante indica que el informe está realizado por psicólogas: "Profesionales que solo pueden arribar a resultados probabilísticos, de ninguna manera vinculantes. Por tanto, el informe que encaró la fiscal no determina la veracidad o no del audio sin admitir prueba en contrario. A días de ser recibido el mencionado informe por la querella, La Voz del Interior, publica una nota, con la cual pretende confundir a la sociedad, con una información clara y determinante, sin tomar contacto con ninguna otra fuente más que la propia fiscalía. Consideramos que esto es solo una operación a los fines de defender y sostener caprichosamente el trabajo que viene haciendo la Fiscalía de Cosquín y la Fiscal Kelm en especial".

Con respeto al único detenido que tiene la causa y que está caratulado por la propia familia de la víctima como "un Perejil", señala que: "cabe recordar que hasta el día de la fecha no hay una sola prueba certera que vincule al imputado Lucas Bustos, al femicidio de Cecilia. Lo único que hay es una declaración de un policía que dice que Bustos habría confesado ser autor del femicidio, lo cual fue desmentido por éste, quien negó los hechos que se le atribuyen en momento de que se le tomara indagatoria. Desde la Querella se sigue insistiendo en abrir otra línea de investigación para poder llegar a quienes fueron culpables de este crimen atroz". aseguran.

El resto del comunicado

En el comunicado se señala que se vienen visibilizando una cantidad de irregularidades en torno a la investigación de esta causa, algunas de ellas gravísimas y que entorpecen el debido proceso de la misma como son: inconsistencias entre las declaraciones de testigos importantes en la causa que no han sido tenidas en cuenta, informes que no se agregaron al expediente, demoras en las pericias y dar curso a solicitudes realizadas de parte de la querella.

"Y sumamos preguntas a los interrogantes abiertos en comunicaciones anteriores: ¿Con qué protocolos se analizó el audio de la supuesta testigo “María”? ¿Desde qué perspectiva se hace ese informe? ¿Porqué la fiscal decidió de manera unilateral realizar el informe, sin hacer participes a las partes para ampliar la mirada al momento de hacer el análisis del mismo? ¿Porqué la Fiscalía de Cosquín y la Fiscal deciden hacer un informe y no una pericia del mismo?

Insistimos y recuperamos palabras de unos de los comunicados anteriormente emitidos por este espacio: “resulta verdaderamente llamativa la improlijidad en el proceso investigativo, las imprecisiones con las que la Fiscal comunica lo que consta en los expedientes, las interpretaciones que manifiesta como certezas, que son diametralmente diferentes a las que vemos desde la querella. Esto nos lleva a preguntar ¿Qué poder protege a la Fiscal? ¿Qué intereses hay detrás de un accionar tan evidentemente intencionado?”

Realizamos este comunicado movilizadas por la gran preocupación que nos genera saber que una funcionaria pública esté más preocupada por limpiar su nombre, que por investigar las causas reales del femicidio de Cecilia y a quienes son posibles culpables. Esto no es un “embate a la investigación judicial” esto es un verdadero fracasó, tiene que saber que si algo no encaja en el proceso que se está realizando es producto del camino, a nuestro entender incorrecto, que desde la Fiscalía de Cosquín han decidido tomar. Es momento de reconocer los errores, de culminar con la persecución a la prensa y dejar de lado las vanidades.

Desde la Querella insistimos en la necesidad de acelerar el proceso de investigación, ya que los meses pasan y la causa no tiene ni una punta certera. Lo que habla a la claras, e insistimos, del fracaso en el proceso de investigación.

Hemos avanzado en diálogos con el Estado Provincial y Nacional para que acompañen la causa, la sociedad está esperando el esclarecimiento, porque si una mujer es asesinada por el solo hecho de ser mujer, el Estado llegó tarde y no queremos más femicidios. Es momento de que la Justicia mire a donde tiene que mirar y haga el trabajo que garantice a la familia el Derecho a la Verdad y la Justica.