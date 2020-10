Falleció un conocido médico de Villa María diagnosticado con Covid-19

Villa María.- A los 61 años, falleció de Covid-19 el doctor Jorge Ranco, oftalmólogo de la ciudad de Villa María y médico del Hospital Pasteur, reconocido en el sistema sanitario local.

Ranco era oftalmólogo, tenía su consultorio en calle San Luis al 1420 (al lado de la sede de la UOCRA) y atendía en el nosocomio público, como así también lo hizo en otras instituciones. Además era muy conocido en los aeroclubes porque siempre fue un apasionado por la aviación.

El profesional se encontraba internado, con diagnóstico de coronavirus y su situación se complicó en los últimos días, a tal punto que había sido trasladado a Córdoba.

En ese sentido, desde diferentes sectores de la comunidad envían condolencias a su familia.

"Excelente profesional"

La doctora Marcela Rami destacó que Ranco fue "un excelente profesional; nunca un no a un sobreturno y sobretodo con una sonrisa y un chiste de por medio".

"Comienzan a aparecer las víctimas de quienes estamos en la línea de fuego con una mirada egoísta de cada uno los ciudadanos que no cumplen con las medidas preventivas o de aislamiento por no creer en esta pandemia por lo cual solo va a ser un número, Solamente un muerto mas que sumara en lo estadístico. Un muerto que no le va a importar a nadie y que pronto se olvidara. Querido doctor siempre en nuestros corazones. Abrazo y mis condolencias a su familia", agregó la profesional.

Entre otros profesionales también lo saludó su colega del Hospital, Néstor Ribotta, quien dijo sentir "dolor e impotencia" por la partida del "queridísimo Jorge Ranco".

En tanto, sus amigos en la aviación señalan que "Jorge estará volando muy alto" en sus corazones.