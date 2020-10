La familia de Ingrid Vidosa, la joven madre asesinada en hace cinco años en el Cerro de la Cruz de Carlos Paz, vive horas difíciles a la espera del fallo del Tribunal Superior de Justicia, luego que la defensa del femicida presentara un recurso para revertir la condena y que pueda salir en libertad. «Es una canallada que el asesino de nuestra hija nos haga revivir el dolor»; contó el padre de Ingrid a EL DIARIO, quien agregó: «Eso es lo peor de todo, porque confiamos en que se ratificará el fallo».

Carlos Vidosa cuestionó también a los abogados que defienden a Marcos Haye, condenado a cadena perpetua por el crimen de su hija y dijo: «Sólo van en busca del dinero y nos les interesa el dolor de las víctimas».

Hoy se conocerá la resolución del TSJ sobre la condena y hay malestar en la familia. «Nos enteramos la semana pasada por el doctor Carlos Nayi, nos ha sorprendido y creo que la justicia no hará lugar a un asesino. Culpo a estos abogados que van por el dinero y no les importa nada. Estos tipos son presos ejemplares, porque se las agarran con las mujeres y los niños, no puede ser. Que haya abogados que pidan revertir condenas, es lamentable y me llena de bronca».

«Molesta que nos hagan revivir todo esto y que no podamos terminar de sanar, no es justo que tengamos que estar con los dedos cruzados y esperar el fallo nuevamente. Yo confío con los ojos cerrados en el doctor Nayi, que me ha dado mucha tranquilidad, pero vuelven a abrirnos las heridas nuevamente»; agregó el padre de Ingrid.

«La sociedad tiene que saber, que somos nuevamente revictimizados por algunos inescrupulosos. Queremos que Ingrid pueda descansar en paz y que haya un punto final, que este tipo pase sus días en la cárcel que es donde tiene que estar»; finalizó.

