Habló la mamá: «Tenía miedo que me hiciera algo a mí, no a mis hijos»

Brenda Moyano es la madre del niño que murió apuñalado y de la niña que fue gravemente herida en la ciudad de Capilla del Monte y asegura que está viviendo una pesadilla. Su ex pareja, el padre de los menores, fue el autor del brutal ataque y se encuentra detenido e imputado. «Tenía miedo que me hiciera algo a mí, no a ellos»; sostuvo.

Ayer a la tarde, la tranquilidad del barrio La Toma volvió a quebrarse cuando desgarradores gritos comenzaron a salir de una vivienda ubicada en la calle Berutti, lo que hizo que los vecinos decidiesen llamar a la Policía.

Cuando los uniformados llegaron al lugar, se encontraron con un cuadro sangriento. Un hombre de 39 años, identificado como Javier Reyna, se encontraba con un cuchillo en la mano y había degollado a su hija menor y apuñalado a su hijo mayor.

El pequeño falleció cuando era trasladado hacia un centro asistencial y su hermanita, lucha por su vida y anoche era intervenida quirúrgicamente.

Brenda está en shock, contó que decidió separarse de Javier hace algún tiempo y que reside en la localidad de Chilecito (La Rioja), donde intentaba rehacer su vida. «Él me pedía que trajera a los chicos, porque los quería ver, al igual que el papá de él, que siempre fue muy bueno con mis hijos como abuelo. Decidí traerlos para que los vea, porque el varón lloraba porque quería ver a su papá. Él me decía que si me perdía a mí, perdía todo»; aseguró la mujer.

«Insistía todos los días para que volviéramos, y yo le decía que no, porque les hacía daño a mis hijos. Pero la última vez que hablamos, estaban contentos los dos. Mi hijo me decía que el papá le había arreglado la bici. Él me decía que le diera otra oportunidad, y le dije que no, porque primero teníamos que arreglarlo con terapia»; agregó.

«Yo tenía miedo que me hiciera algo a mí, no a mis hijos. Mis nenes me mandaron un audio y me decían que lo atendiera. Le dije que por qué metía a los hijos, que no tenían nada que ver, y me llegó una foto del nene todo cortado»; narró conmovida.