Atraparon a un incendiario en un paraje

La policía de Córdoba logró detener a una persona que sería quien provocó uno de los incendios. La detención se produjo en el paraje Los Algarrobos Norte, ruta 34, kilómetro 14, donde el detenido fue sindicado como presunto autor responsable de iniciar un incendio por lo que fue puesto a disposición de la Justicia.

Los efectivos llegaron tras recibir un llamado de alerta en la línea 101 informando un incendio. Ingresaron a pie, durante un kilómetro, al lugar donde se observaba la columna de humo y allí fue encontrada oculta la persona sospechada del siniestro.

El aprehendido fue trasladado a la Sub Comisaría de Nono y puesto a disposición de la Justicia. Trabajaron en la extinción del fuego más de 15 bomberos de Mina Clavero y Los Hornillos.

Imputación

Ayer pasó por Córdoba el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, quien recorrió las zonas afectadas por los incendios forestales y monitorear el operativo. El titular de la cartera de Ambiente se dirigió a la base ubicada en el Autódromo de La Cumbre, donde visitó a la dotación que acababa de arribar para sumarse al combate de los focos ígneos.

Cabandié aseguró con respecto a la problemática que “hay distintos niveles de responsabilidades: por un lado, el sector productivo, y por otro, la justicia, que no detiene, que no imputa, no hay procesamientos ni indagatorias”.