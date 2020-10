Familiares, vecinos y amigos siguen homenajeando a José Roble

La trágica desaparición física de José Roble, el comerciante carlospacense que murió trágicamente semanas atrás cuando intentaba evitar que las llamas del incendio forestal le consumieran su casa, continúa golpeado el corazón de propios y extraños. La pasada semana, vecinos y amigos del boulevard Sarmiento, le colocaron una placa en frente a su negocio: "Negrito José, esta es tu esquina...en ella siempre quedarán tus huellas marcadas, y tu recuerdo nos acompañará eternamente".

José Roble, era dueño del clásico bar "Parada 5" ubicada en Sarmiento y Roma, sector conocido como el Centro Viejo. Roble murió tras descompensarse cuando combatía las llamas de un gran incendio forestal en las Jarillas. Desde allí fue derivado a un hospital de la ciudad de Córdoba por un servicio de emergencias privado ya que había inhalado monóxido de carbono provocado por la combustión del incendio.

Su hija Noelia, posteó una emotiva carta en memoria de su padre, donde cientos de personas dejaron también su homenaje:

"Y x dnd empezar? Cómo se sana tanto dolor? Cómo se vive con tanta tristeza? Cdo pasa ese dolor tan grande en el pecho? Cómo decirte todo lo q siento si tan solo con mirarte sabía q eras el mejor del mundo? Me cuesta muchísimo escribir esto xq todavía no caigo q no estés aca con nosotras. Todavía pienso q vas a volver, q te fuiste y ya vas a entrar por la puerta de casa. Te fuiste tan de repente, de un momento para otro q es inexplicable xq realmente todavía no lo puede creer. Te admiro tanto pa xq representabas todo lo q esta bien en esta vida, una bondad tan grande, pura honestidad, la fortaleza q tenías, una conducta intachable, trabajador, servicial, cariñoso, valores tan hermosos me inculcaste q sólo deseo seguir por ese camino q recorrias!! Eras buen esposo, buen padre, buen abuelo, buen amigo, buen patrón, buen vecino, eras buena gente roble!! Eras amor del verdadero pa!. Ahora necesito tu sonrisa picarona, mirarte como pasabas de mesa en mesa en el bar charlando con los clientes q no eran clientes eran tus amigos. Necesito q me hagas reír cdo la hacias enojar a la ma y m mirabas con tu mirada cómplice, y nos reíamos como nenes haciendo travesuras, xq amabas y respetabas tanto a la ma q son un ejemplo para mí. Necesito jugar con vos a cualquier cosa como lo hacíamos nosotros xq eras el mejor contrincante q podía tener, era a todo o nada. Necesito mirarte cómo disfrutabas de estar con la umi, de lo feliz q eras con ella, xq a pesar q te volvíamos loco hacías todo por nosotras, siempre cuidandonos, protegiéndonos y dándonos lo mejor! Recordarte diciendo q estabas rodeados de mujeres xq hasta perra tenías en casa! Tmb necesito hasta las caras de culo q nos hacíamos o pellizcarte o molestarte xq nuestro amor no iba x decirnos te amo solo era mirarnos y saber q nos amabamos desde lo más profundo! Te necesito a vos acá pa! ...Tanto amor diste a todos, q creo q x eso te llamaron de allá arriba, porque brindaste todo a todos. Porque estabas para el q te necesitaba!

Me siento tan orgullosa de ser tu hija papi, de ser la hija de José xq así me conoce la mayoría de la gente y eso es inmenso para mí! Tantas palabras hermosas leí estos días , tantos gestos inimaginables! Y eso te lo ganaste vos, vos solito!! Te fuiste como un grande xq eras, sos y vas a seguir siendo el más grande! Gracias , muchas gracias x ser mi papá! Vas a estar eternamente en mi corazón, te amo con el alma para siempre pa!"