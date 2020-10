Carlos Paz: Acusan a tres familias de haber desatado un infierno en el barrio

Vecinos del barrio La Quinta de Carlos Paz denunciaron que viven un infierno a causa de tres familias que ocuparon un espacio verde en la calle La Habana y que apedrean sus casas, los golpean y cometen hechos delictivos en la zona. El fin de semana pasado, se movilizaron para solicitar la intervención de la justicia y pidieron la expulsión de los supuestos agresores, a quienes responsabilizan por la ola de inseguridad y violencia que padecen durante los últimos meses.

Los ciudadanos reclamaron una mayor presencia policial y sostuvieron que las familias acusadas son oriundas de Cruz del Eje y que incluso «atacaron varios móviles policiales». El último viernes, el comisario Ariel Mir de la Policía Comunitaria estuvo presente en el lugar dialogando con los vecinos y se comprometió a incrementar los controles en el barrio.

«La situación es insostenible. En una semana robaron catorce casas, me apedrearon el auto, le pegaron a mi hija que está embarazada y me amenazaron de muerte con un arma»; contó Diego, en diálogo con EL DIARIO.

«Yo hace cinco años que vivo en el barrio, fue el peor error de mi vida. Me entraron a robar, me destrozaron el auto, amenazaron y golpearon a mi familia y no sabemos qué más hacer. La policía no se mete, hacen allanamientos y a ellos nunca los detienen, cuando todo el barrio sabe que están detrás de cosas pesadas, como robos y venta de drogas. Hay vecinos que dicen que está involucrado un fiscal, porque sería pareja de una chica que pertenece a estas familias y tendrían un hijo en común. La verdad que no sabemos, pero sí vemos que la policía no actúa. Son gente que ha venido de Cruz del Eje, porque allá los corrieron»; agregó.

«Hay muchas denuncias contra ellos, pero nadie hace nada. Toda la gente de la calle Roma, de la zona de Rivadavia, de La Habana, sabe de quiénes estamos hablando. El fin de semana, vino la policía y nos dijeron que nos quedáramos tranquilos, que iban a controlar la zona. Yo mañana tengo que hacer la denuncia por un hecho que sufrí el jueves pasado, donde golpearon a mi hija embarazada de nueve meses. Si le llegaban a pegar en la panza, mataban a su hijo»; reconoció Diego.

Cristina es otra vecina de la zona y agregó: «Son unos delincuentes que echaron a perder el barrio, a mí me han robado todo lo que tenía. Yo vivía sola y me entraban todo el tiempo, hasta un boquete en la pared hicieron. Un día, se robaron unas columnas de una construcción que yo estaba por hacer y la utilizaron ellos en una de sus casas. Yo vivo acá desde el año 1973, en aquel entonces no teníamos luz y nunca pasó nada. Era un barrio tranquilo de gente trabajadora, llegó esta gente hace diez años y se pudrió todo, comenzaron los robos, los ataques y las amenazas. Yo hice siete denuncias por distintos robos y nunca pasó nada, la solución es que esta gente sea desalojada y vuelven a sus pagos».