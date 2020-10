El drama del coronavirus: «Mi papá se está muriendo solo como un perro»

Andrea Romero es vecina de Carlos Paz y reclama la aplicación del protocolo de despedida de pacientes terminales de COVID-19 en el Sanatorio Privado Punilla, donde se encuentra internado su padre de 83 años. El hombre fue ingresado el pasado 24 de septiembre con un cuadro de neumonía y durante cinco días, la familia no tuvo noticias sobre su estado de salud hasta que finalmente, hace algunos días, se enteraron por un mensaje en las redes sociales que había contraído coronavirus.

La mujer asegura que su padre padece Alzheimer, tiene demencia senil, diabetes y otras complicaciones más y que se encuentra internado con respirador y alimentado por una sonda. Pese a que el cuadro es crítico, denuncian que en el establecimiento médico no le permiten el acceso y que se está incumpliendo con un protocolo aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación, a través del cual, los familiares puedan visitar a quienes padecen de coronavirus y están al borde de fallecer.

«Yo sé que mi papá va a morirse, pero quiero verlo antes. Se está muriendo solo como un perro, sin la posibilidad de estar cerca de sus afectos. Yo no sé si él me reconocerá o no, pero quiero despedirlo al menos. Es muy triste estar pasando por esta situación y sentir que él está solo ahí en la clínica, completamente aislado»; aseguró Andrea a EL DIARIO.

«Él estaba con internación domiciliaria en la casa de mi mamá, pero debido a que se complicó su estado, tuvimos que llevarlo a la clínica. Desde que ingresó, yo llamaba y nadie contestaba y en un primer momento, nos dijeron que el médico de guardia iba a comunicarse con nosotros todos los días para darnos el parte médico. No sólo que nunca se comunicó, sino que cuando uno llamaba el teléfono daba ocupado o me decían que debía esperar la llamada del médico de guardia que nunca se hizo. Si iba a la clínica, me dicen lo mismo y estuvimos cinco días sin tener noticias de mi padre. El martes pasado, hice una publicación en Facebook y me enteré por mensajito que mi papá tenía COVID. Fue por una persona que vio mi estado, me escribió por privado, me pidió los datos de mi papá y averiguó con un enfermero. Recién después me llamaron a la clínica»; denunció.

En otro fragmento de la entrevista concedida, Andrea precisó: «Además de COVID, mi papá tiene un cuadro de neumonía y está muy delicado. Está con respirador, sonda gástrica, deshidratado y desnutrido porque no tiene más masa muscular y no me dejan verlo. Tiene escaras que estaban controladas cuando entró a la clínica, pero ahora me dicen que está con antibióticos por las infecciones de las escaras. No sé en qué estado se encuentra y no me dejan entrar a verlo. Los médicos ahora se comunican todos los días con nosotros, pero mi papá no está bien. La doctora nos dijo que nos preparemos porque no saben si saldrá de esta. Yo sé que va a morir, porque su estado de salud es muy grave, pero me entristece no saber nada de la situación de él y que no nos permitan despedirlo y acompañarlo en sus últimos días. Quiero por lo menos decirle CHAU y no me dejan».

«Yo entiendo el protocolo, pero es inhumano. Necesito que me dejen verlo aunque sea un minuto, porque no voy a verlo nunca más si fallece. Atrás de él hay una familia y nunca estuvo solo, nunca lo dejamos abandonado. Es muy triste llegar a esta situación y que no podamos hacer nada, nadie puede cuidarlo y siento que está tirado ahí»; completó.