Alta Gracia pide médicos y enfermeros para el polideportivo

El gobierno de Alta Gracia busca cubrir cargos de médicos y enfermeros para trabajar en el polideportivo de esa localidad. La Secretaria de Salud, Desarrollo y Equidad pidió personal de salud para trabajar en el Polideportivo Municipal.

Quienes estén interesados deberán acercar su CV a la oficina ubicada sobre calle Bolivia casi José Hernández en el Polideportivo donde funcionaba la Dirección de Deportes, de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 14:00.

Baja la curva de contagios

Por otra parte, hoy finaliza el decreto que restringió las actividades oportunamente habilitadas durante 14 días en la ciudad de Alta Gracia, donde se logró disminuir la circulación durante la noche para contener los contagios de Covid-19, entendiendo que era necesario aplanar la curva que tuvo un considerable ascenso en las últimas semanas.

"Agradecemos el esfuerzo de comerciantes y la comunidad en general ya que, el objetivo se pudo cumplir y bajar la circulación de personas en los horarios establecidos" aseguraron.

"Esperamos que este esfuerzo se vea reflejado en los resultados de las próximas semanas como lo indican los especialistas" dijeron.

A partir del viernes 9 de octubre se volverá a los horarios oportunamente establecidos: Comercios en general y supermercados: Hasta las 20:00, Comercios esenciales (carnicería, verdulería, panadería, despensas, farmacias, etc): Hasta las 22:00, Gimnasios y demás actividades deportivas: Hasta las 23:00, Kioscos, delivery y take away: Hasta las 24:00 y Bares y Restaurantes: Hasta las 02:00.