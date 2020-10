Murió una enfermera de la Clínica Vélez Sarsfield, estaba embarazada

Un profundo dolor causó este jueves la noticia del fallecimiento de una enfermera de la clínica Vélez Sarsfield de la ciudad de Córdoba, quien se encontraba embarazada de treinta semanas.

Desde el establecimiento privado, informaron que la mujer transitaba un embarazo se riesgo y había sido internada en el área de obstetricia, al tiempo que negaron las versiones que daban cuenta de un nuevo caso de coronavirus.

«La misma no padecía de COVID y se encontraba transitando un embarazo de alto riesgo, internada en el área obstétrica y murió por placenta previa»; informaron esta tarde desde el centro asistencial.

En un primer momento, allegados a la enfermera habían comunicado que había fallecido a causa de coronavirus, versión que fue descartada por el director médico, Claudio Pereyra Sueldo. «Tuvo un embarazo de alto riesgo, estuvo internada hace más de una semana y falleció a causa de una cesárea que tuvo que hacérsele. Tuvo un paro cardiorespiratorio y falleció»; destacó.

Ayer se informó el fallecimiento del jefe de terapia intensiva de la Clínica Vélez Sársfield, Vicente Walter Melgarejo, quien falleció a causa del coronavirus y estuvo dos semanas internado. Melgarejo había sido diagnosticado el pasado 26 de septiembre y tenía antecedentes de patologías previas. Al respecto, el director médico de la clínica, señaló: «Como todas las instituciones, tenemos contagios. Muchas veces el personal se contagia afuera, porque son seres humanos y puede suceder, pero no tenemos un brote interno y estamos lejos de eso. El doctor Melgarejo se contagió practicando su actividad médica, él trabajaba en muchos lados y estaba en un área de riesgo y estimar donde se contagió, es algo imposible».

Consultado en torno a la situación vinculada a la pandemia, el doctor Pereyra Sueldo informó: «Nosotros no estamos mejor ni peor que los otras clínicas de la Provincia de Córdoba, el 80% de las consultas que tenemos son de pacientes COVID y hay muchos internados. Estamos en un nivel de ocupación de camas del 80%, no estamos llenos pero estamos atendiendo mucho. Hay mucha demanda en guardia y consultas, aunque no todos se internan. Se aplica el protocolo nuevo para los hisopados, nosotros tenemos tres formas de hisopar y tenemos mucho método de diagnostico, pero seguimos los protocolos del COE».