Habló la pareja del policía baleado: «Nunca pensé que viviríamos algo así»

Vanesa es la novia del sargento Pablo Bustos, el policía que fue baleado el domingo pasado en la ciudad de Carlos Paz, y concedió una entrevista a EL DIARIO donde reconoció que atravesaron horas críticas y que el pronóstico es alentador. «Nunca pensé que viviríamos algo así»; sostuvo la mujer, quien contó que el uniformado sigue evolucionando favorablemente y que en los próximos días regresará a su casa.

Bustos es oriundo de Salsacate, hace diez años que forma parte de la fuerza policial y es padre de una niña de cinco años. Hace menos de una semana, recibió un balazo en la zona del abdomen durante un control en la calle Torricelli.

Lo que se pudo reconstruir es que mantuvo un forcejeo con un adolescente que le sacó el arma reglamentaria y se la pasó a su primo, quien habría efectuado el disparo. El policía fue trasladado de urgencia hacia el Hospital Sayago y luego derivado hacia la Clínica Vélez Sársfield, donde aún permanece internado.

Bustos fue operado, ayer ingirió alimentos y en las próximas horas, intentará levantarse de la cama. Los médicos consideran que evolucionó favorablemente y que podría recibir el alta durante este fin de semana y regresar a su casa en Carlos Paz.

Desde hace tres años, Vanesa se encuentra en pareja con Pablo y manifestó: «Creemos que lo peor ya pasó. Él estuvo muy grave, a mí me avisó la hermana y nunca pensé que íbamos a vivir algo así. Él no se acuerda mucho de lo que pasó, dice que todo fue muy rápido y yo tampoco quise preguntarle mucho. Estamos enfocados en que pueda recuperarse y volver a estar bien. Ahora está mejor, lo fajaron y creen que en estos días podría recibir el alta».

«La bala entró y salió y prácticamente no le afectó ningún órgano vital, únicamente el intestino grueso. Por el momento, no puede mover la pierna así que durante algún tiempo tendrá que andar con muletas. Luego comenzará con la rehabilitación. Lo importante es que está bien y no sufrió lesiones en la médula espinal»; completó.