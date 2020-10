Tristeza en el Hospital de Niños: Falleció de Covid un bioquímico

Edgar Odierna, bioquímico del Hospital de Niños, falleció este jueves por la noche luego de luchar durante 14 días contra el coronavirus. Profundo pesar en la comunidad del nosocomio.

La noticia la confirmó Nilda Gait, toxicóloga del hospital: "Era una persona muy buena y a pesar de tener hipertensión, él quería servir a la gente. Después de 14 días de pelearla falleció a última hora de anoche".

"Esa es al reflexión para la gente. Uno extraña a la familia, tiene ganas de estar, pero hay que cuidar, por favor después de las 20 dejar de juntarse, porque muchos médicos, bioquímicos, kinesiólogos están dando la vida. Por favor, ayudemos al equipo médico. Deja dos hijos, uno de 14 y otro 16, una familia y un grupo de gente que lo amaba", agregó.

En tanto, la profesional remarcó la necesidad de tomar medidas contra el Covid.19: "Muchos piensan que se está exagerando. Vi mucha gente sin barbijo. Hoy no hay ninguna medida milagrosa, lo único es protegernos, muchos jóvenes no entienden. No solo fallecen los mayores de 65 años, por favor, ayuden a los equipos de salud que día a día ofrecemos lo mejor de nosotros".