Prisión preventiva para una banda que robaba en el Valle de Punilla

La justicia carlospacense dictó la prisión preventiva para los supuestos integrantes de una banda que realizó más de diez robos en el Valle de Punilla. La titular de la Fiscalía del Tercer Turno de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez, los acusa de haber sido los autores de varios hechos delictivos que tuvieron como víctimas a varios turistas.

Los imputados son Sergio Alejandro Guerra, Angie Victoria Guzmán, Sergio Gabriel Calderón, Daniel Alberto Guerra, Evelyn Noelia Garibaldi y Lucas Ezequiel Pajón, sindicados como presuntos coautores de los delitos de robo triplemente calificado por escalamiento, por el uso de armas de fuego y por actuar en banda.

Tras una serie de allanamientos llevados adelante por el personal de la Brigada de Investigaciones, se logró dar con los sospechosos de los hechos cometidos contra la propiedad durante la última temporada de verano. Según la investigación, luego de ese período y ante la irrupción de la pandemia, continuaron cometiendo hechos, bajo la misma modalidad en Córdoba.

Desde hace cinco meses, los presuntos integrantes del grupo delictivo se encuentran detenidos.

Luego de haber tomado conocimiento de la resolución de la fiscal, el doctor Nicolás Cerrito (quien defiende a dos de los acusados) presentó una oposición y se encuentra en consideración del juzgado de control. En diálogo con EL DIARIO, expresó: «Yo soy abogado de la señora Garibaldi (quien se encuentra con arresto domiciliario desde el mes de septiembre porque tiene hijos menores de cinco años y además está cursando un embarazo) y del señor Calderón, que está alojado en el establecimiento penitenciario de Bouwer. Están imputados por una serie de hechos en el Valle de Punilla, donde algunas de las víctimas fueron turistas y por otros hechos, que según la fiscal, ocurrieron en la ciudad de Córdoba».

«Nosotros hemos presentado una oposición a la prisión preventiva para que la causa vaya al juez (Daniel) Strassorier, por la cual estoy pidiendo el cambio de calificación legal para la señora Garibaldi, quien en caso de haber tenido alguna participación, debe se responsable del delito de encubrimiento y no de los delitos que les imputa la fiscal. También solicité la libertad por la inexistencia de peligro procesal. Con respecto al señor Calderón, he solicitado la libertad por inexistencia de peligro procesal, no así un cambio de calificación por responder a una estrategia defensiva»; agregó el letrado.