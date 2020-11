Carlos Paz: Viajó con un tractor desde Entre Ríos y descubrió que iban a estafarlo

Lucas Fiornovelli vive en Entre Ríos y denuncia que lo intentaron estafar en Villa Carlos Paz con la venta de maquinarias por más de trescientos mil pesos. El hombre viajó desde su provincia para entregar un tractor a un supuesto cliente que, según le dijo, se encargaba del mantenimiento del parque de diversiones «Peko´s» y utilizó un sitio web fraudulento para generar capturas que simulaban ser transferencias bancarias.

Como el vendedor ya había sufrido experiencias similares hace algún tiempo atrás, logró descubrir el ardid y decidió abandonar el lugar con el tractor. «Quiero alertar a la gente para que sepa que este tipo de cosas están sucediendo y que este estafador vive en la zona de Carlos Paz»; expresó el denunciante.

«El sábado pasado, me llamó una persona de Carlos Paz y me dijo que estaba necesitando un tractor, que no conseguía precio en la zona y me pide una cotización. Me dice que trabajaba haciendo el mantenimiento en Pekos. Quedamos que yo le llevaría la máquina y yo justo tenía que ir Santa Rosa de Calamuchita, así que cargué el tractor en la camioneta y le mandó una foto de la factura y el tractor para que me hiciera una seña o una transferencia. Él me mandó una captura de pantalla donde estaban todos sus datos y los datos del Banco Macro, donde figuraba una seña de diez mil pesos»; relató el hombre.

«Me llamó la atención que no veía el impacto en mi cuenta bancaria, pero era sábado. Salí al mediodía para Córdoba y le dije que creía y iba a Santa Rosa de Calamuchita cerca de la noche, así que quedamos que el domingo antes de volverme a Entre Ríos le iba a entregar el tractor. Al final, llegué más temprano a la Provincia de Córdoba y le dije que si quería, a las ocho le dejaba el tractor. Quedamos en encontrarnos en la puerta de Peko´s, yo llegué y él demoró unos quince minutos en llegar. Cuando iba en camino me dijo que si quería él me hacía la transferencia, pero le pedí que mejor la hiciera conmigo. Llegó con barbijo, gorrita y lo único que se podía distinguir bien es que tenía un tatuaje en el cuello»; agregó.

En otro fragmento de la entrevista con EL DIARIO, Lucas precisó: «Me dijo que íbamos a dejar el tractor a la vuelta, me hizo llegar hasta un portón verde y que lo bajáramos ahí. Supuestamente, me hace una transferencia y me manda la captura de pantalla, pero yo me percaté que era la foto de un monitor de PC. Le dije entonces que me mostrara las transacciones de home banking y me dijo que había cerrado la sesión y no podía ingresar. Eso me pareció muy extraño, así que le dije que lo dejáramos para el domingo. Me fui a Santa Rosa y después me llamó y me preguntó si mi cuenta estaba embargada, diciendo que el banco le había devuelto la plata de las transferencias. Era todo mentira. En las capturas que me envió, figuran todos los datos pero no la hora de las transacciones, es un página adulterada que simula el comprobante de una transferencia. Este tipo me dio unos datos y un DNI pero nunca pude comprobar que sus datos sean verdaderos, yo le hizo una factura a su nombre pero quizás hayan sido datos de otra persona. Logré darme cuenta porque habíamos sufrido una situación simular hace algún tiempo».