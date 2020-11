Carlos Paz: Más de treinta multas por fiestas clandestinas en la cuarentena

Más de treinta multas se colocaron en Carlos Paz a vecinos que realizaron fiestas clandestinas durante la pandemia, al tiempo que también hubo sanciones para quienes circulaban por la ciudad sin barbijo. Hay dos juzgados de faltas en la ciudad que atienden todo tipo de infracciones y fuera de la cuarentena, se aplicaron penas económicas a vecinos que arrojaron agua servidas a la calle, conductores que cruzaron semáforos en rojo y motociclistas que transitaba sin casco.

La pandemia por el coronavirus, el aislamiento y la nueva forma de relacionarse, también han modificado la manera de comportarse dentro de los nuevos estamentos sociales. A diario, en los dos juzgados de la ciudad, se tramitan cientos de infracciones que constatan los inspectores en la vía pública, muchas de las cuales, están ligadas a la nueva normalidad.

Según pudo constatar EL DIARIO, la infracción más frecuente durante los últimos meses ha sido la realización de juntadas clandestinas, penadas por el Centro de Operaciones para la Emergencia (COE). Estos encuentros, están directamente relacionados con la propagación del coronavirus y activan las alarmas entre las autoridades sanitarias.

En el segundo lugar, se encuentran las clausuras de bares, despensas, kioscos, restaurantes y drugstores, que no respetan el horario límite para cierre. En estos casos puntuales, se conoció que antes de ser clausurados, los comerciantes ya han sido notificados en varias oportunidades sobre la infracción en curso.

Otras multas que atienden en los juzgados, aunque en menor medida, se vinculan a transeúntes que no usan barbijos o automovilistas que llevan a más de una persona en sus vehículos y sin barbijos.

Por otro lado, entre la pila de expedientes, se encuentran infracciones clásicas: el paso de semáforos en luz roja, exceso de velocidad, circular sin casco, ruidos molestos (escapes libres), arrojar agua servida a la vía pública, construir sin planos y en esta época de sequía, el lavado de veredas y vehículos.

Es importante destacar, que por el incumplimiento del uso de barbijo no quirúrgico o casero cada vez que se abandona el domicilio particular en la vía pública, la multa será de $5.000. Mientras que, por no emplear el kit de bioseguridad correspondiente en la atención al público (ya sea barbijo o alcohol en gel), la multa será de $7.000. La multa más elevada es por realizar reuniones sociales en domicilios particulares de hasta 20 personas que no son familiares, cuyo monto asciende a $70.000 y para las reuniones sociales domiciliarias particulares donde hay más de 20 personas que no son familiares, que llega a $100.000.

En lo que hace a los comercios y restaurantes, por incumplimiento del límite horario y días habilitados para actividades, la multa alcanza los $10.000 y por incumplimiento en la cantidad de personas, distancias entre mesas y otras, la multa llega a $50.000. Finalmente, por falta de alcohol en gel en el ingreso del local, la multa es de $30.000.