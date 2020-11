Importante despliegue en Cuesta Blanca por las usurpaciones

La justicia carlospacense desplegó hoy un importante operativo en la localidad de Cuesta Blanca, en el marco de la investigación por la toma masiva de terrenos. El fiscal Ricardo Mazzuchi estuvo presente en el lugar, luego que algunos propietarios hiciesen una denuncia por usurpaciones sucedidas durante la cuarentena.

El personal de la Brigada de Investigaciones junto con el titular de la Fiscalía de Segundo Turno y los secretarios instructores, se hicieron presentes en la localidad ubicada sur de Punilla y comenzaron con el relevamiento de todos los terrenos denunciados.

Horas antes, se viralizó un audio atribuido a la hermana de la jefa comunal Andrea Jordán, en el que reconoce haber usurpado algunos lotes en la zona y estar enfrentada con la mandataria justicialista.

En la grabación, Natalia Jordán dijo: «Yo hice usurpación de terrenos hace mucho tiempo, los venía limpiando y acomodando (...) Soy de Cuesta Blanca de toda la vida y lamentablemente, no tengo la posibilidad de irme a otro lugar para hacer mi casa. Esa es mi casa y la casa de mis hijos, nada más. Yo ahí no tengo parientes ni nada, la gente que se metió ayer no tiene nada que ver conmigo, ellos usurparon ese lugar, son de Buenos Aires y ya tuve problemas».

La problemática de las usurpaciones en Cuesta Blanca se agravó a partir del mes de agosto, cuando aprovechando la pandemia, algunos grupos avanzaron sobre las tierras que en la mayoría de los casos, tienen dueños y se encontraban imposibilitados de viajar desde sus lugares de residencia. A diferencia de la toma pacífica que se hizo en 2013, los vecinos de la zona sostienen que muchos de los lotes ocupados tienen dueños, quienes ya han sido localizados y habitan en otras provincias.

A diferencia de lo que sucede en otros puntos del país y la Provincia de Córdoba, las usurpaciones que se llevaron adelante en Cuesta Blanca durante la pandemia, tienen como protagonistas a personas de poder adquisitivo que buscan hacer negocios inmobiliarios. Hay lotes ocupados en las manzanas 53 y 54 del barrio residencial El Diquecito (que tienen un importante valor por su ubicación), aunque también aseguran que hubo otras en las manzanas cercanas a la comuna.

Según manifestaron los vecinos de la zona, muchos de esos lotes son alambrados y luego ofrecidos a través de redes sociales a precios irrisorios y estiman que habría alrededor de 70 lotes ocupados ilegalmente.