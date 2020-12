Carlos Paz: Desvalijaron su casa y se llevaron los ahorros de toda su vida

Delincuentes desvalijaron anoche una casa en la ciudad de Carlos Paz y escaparon con más de un millón de pesos y varios objetos de valor, aprovechando que sus propietarios se encontraban de viaje. El hecho ocurrió en un domicilio en la calle Alejandro Magno al 500 y el damnificado es un comerciante, quien decidió abandonar la vivienda y aseguró a EL DIARIO: «Se llevaron los ahorros de toda mi vida, no sé qué haremos».

Luciano Rossi manifestó que se encontraba buscando mercadería en Buenos Aires cuando entraron a su hogar y cree que tenían información certera sobre lo que había dentro de la propiedad.

«Llegué hoy a mediodía y encontré una ventana abierta, entré al domicilio y faltaban tres televisores, plata, zapatillas, autos de colección, ropa y estaba todo revuelto. Revisaron hasta debajo de los colchones y se llevaron ropa, absolutamente todo lo que teníamos. Decidimos irnos de esta casa, cargaron todo mis amigos y la verdad que no sé cómo voy a levantarme mañana y salir adelante»; dijo a este medio.

«Nosotros abrimos un negocio en plena cuarentena con la plata de una indemnización que yo habría cobrado, decidimos quedarnos acá (porque teníamos la posibilidad de irnos), jugárnosla y apostar por nuestra ciudad. Millones de veces me pregunto por qué me quedé y no me fui, ahora tenemos que pensar qué hacemos y cómo lo haremos. Me robaron los ahorros de toda mi vida»; contó entre lágrimas.

«Se llevaron más de un millón de pesos en moneda nacional, dólares y objetos de valor. La plata que había ganado trabajando ocho años en una empresa de turismo y ahora no sé qué hacer. El fin de semana, me fui dos días y se quedó un amigo hasta las ocho de la noche, después pasó otro amigo como a eso de las tres de la mañana y vio que estaba la luz encendida. Así que deben haber desvalijado la casa en esa franja horaria»; agregó el vecino.

«Así como nosotros trabajamos y otros viven del choreo, en cuatro horas pasó todo esto y todos sabemos de dónde vienen. Se tienen que agilizar las cosas, la Policía tiene que actuar porque vivimos del turismo. Necesitamos respuestas, porque Carlos Paz vive de la gente que nos visita y no pueden suceder estas cosas. No digo que alguien nos entregó, pero sí que vieron todo lo que hacíamos. Hay gente que trabajar para robar y sabían de nuestras cosas»; expresó consternado.

En otro fragmento de la entrevista concedida, destacó: «En 24 horas dejé todo con la ayuda de mis amigos. Ahora me voy a la casa de una amiga de mi novia, pero no quiero estar más acá. Es una casa armada que tengo que dejar porque no me siento seguro. Pertenece a una familia conocida a quien le alquilo y me dijeron que haga lo que necesite. Lo único que tengo es la mercadería que fui a buscar a Buenos Aires».