Condenaron al remisero que atropelló y mató a una joven en Villa San Nicolás

Un año después del trágico hecho ocurrido en la colectora de la autopista Córdoba-Carlos Paz, la justicia condenó a cuatro años y dos meses de cárcel al remisero Daniel Eugenio Rodríguez Yalis, quien atropelló y mató a una adolescente de 17 años e hirió a otros tres a la altura de Villa San Nicolás. Se presume que conducía alcoholizado y luego del siniestro, escapó de la escena y dejó a los jóvenes tendidos sobre el pavimento.

La Cámara 2ª del Crimen de Córdoba lo encontró culpable del cargo de homicidio culposo agravado por el uso de vehículo automotor, lesiones graves y lesiones leves culposas y permanecerá alojado en el penal de Bouwer. Asimismo, Rodríguez Yanis fue inhabilitado para manejar por seis años y tendrá que recibir tratamiento psicológico.

«Pido perdón. Estoy muy arrepentido por todo el daño que causé»; sostuvo el acusado desde el penal y se mostró arrepentido por el hecho ocurrido el 29 de septiembre de 2019, cuando embistió con su remis Chevrolet Classic a cuatro jóvenes que caminaban hacia una parada de colectivos. A causa de las heridas sufridas, falleció Sofía Alejandra Díaz, una adolescente de 17 años.

El hombre escapó del lugar y tres días después, fue localizado en Malagueño y se descubrió que había escondido el vehículo en la parte trasera de la casa.

«Estoy muy arrepentido por todo el daño que causé. No soy un asesino. Todo fue un accidente, no tuve la intención de hacerlo (...) Le pido perdón a esa familia y me pongo en lugar de ellos que no pueden abrazar más a esa chica. Estoy arrepentido»; sostuvo desde Bouwer, momentos antes de que se conociera la condena.