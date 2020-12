Córdoba: Una nena de 9 años fue herida por una bala perdida

Córdoba.- Una niña de 9 años resultó herida el martes, pasadas las 21:30 horas, por un disparo de bala en el cuello y debió ser trasladada al Hospital de Niños donde permanece internada y será intervenida quirúrgicamente.

Gabriel Verón, padre de la menor, dijo en declaraciones con Radio Mitre Córdoba, que aunque la herida no perforó el hueso ni llegó al cerebro, su hija de ser operada. “Los médicos señalaron que fue un milagro”

La nena había salido a jugar al patio de su domicilio, ubicado en Rafael de Palencia al 3200,cuando de repente sintió que algo le impactó y un dolor en el cuello. Tras revisarla, su padre advirtió que le salía sangre y que tenía un orificio de bala.

“Ella estaba andando en bici y cuando salió al patio, al rato siento un grito. ´Papi algo me pegó acá y me duele mucho acá´, me dijo y cuando le aparté el pelo, vi me di cuenta que era un disparo de bala. No vamos a saber nunca de donde vino”, expresó Verón a la emisora radial.