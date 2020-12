La misteriosa desaparición de una joven de Carlos Paz

Una familia de Carlos Paz lleva adelante una desesperada búsqueda para dar con Karen Abigail Polanco, una joven de 24 años que desapareció junto a su bebé de un año y medio.

Sus allegados aseguran que en la última comunicación telefónica que mantuvieron con ella, denunció que le estaban pegando y les pidió que fueran a buscarla.

La joven se había mudado a una casa en el barrio La Quinta cuando se separó del padre de su hijo, a quien denunció por violencia de género. Según manifestó su hermana, conoció a una mujer llamada Vanesa Bazán (que contaría con antecedentes) y que la invitó a vivir con ella en barrio Guiñazú de la ciudad de Córdoba con la promesa de trabajo y comida.

Algunos días antes del Día del Madre se mudaron hacia la capital cordobesa y el pasado 9 de diciembre, la familia recibió un llamado perturbador, dónde la joven aseguró estar siendo víctima de una golpiza antes de que se cortara la comunicación.

«Al otro día, recibimos mensajes diciendo que estaba bien y que no había pasado nada , pero desde entonces no volvimos a tener comunicación con ella y no atiende el teléfono»; aseguró su hermana Melina Moreno, en diálogo con El Diario.

Días atrás, se hicieron las denuncias correspondientes en la unidad judicial y anoche decidieron lanzar una búsqueda en las redes sociales. «Hicimos una publicación y recibimos amenazas telefónicas, estamos muy preocupados»; completó.

Para aportar cualquier información sobre su paradero, comunicarse al teléfono 3541-225414.