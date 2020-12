Increíble: Usaron una grúa para robar un camión estacionado en Carlos Paz

Un insólito hecho se registró durante el día de ayer en Carlos Paz, luego que autores ignorados utilizaran una grúa para robar un pequeño camioncito estacionado en una casa en la zona sur de la ciudad. Juan José Neo es el damnificado y contó a El Diario: «Es la primera vez que yo escucho que hagan algo así, pero en las cámaras de mis vecinos se ve el momento en que la grúa está retirando el vehículo».

El hombre radicó esta mañana una denuncia en la unidad judicial y se inició una investigación para dar con la grúa de color blanco, que se presume podría haber llegado desde la ciudad de Córdoba. El vehículo sustraído es un pequeño camión Hyundai H100 que Neo recibió de herencia de su padre y el mayor temor es que haya sido trasladado hacia un desarmadero.

«Estuve haciendo averiguaciones durante todo el día y aparecieron cámaras de seguridad que muestran que se lo llevaron con una grúa, una Ford 4000. Estuve rastreando y esa grúa no sería de Carlos Paz. Mi vehículo desapareció de la nada en el día de ayer y me enteré en el día de hoy. Ese vehículo tipo camioneta que es una herencia familiar y estaba estacionado en una propiedad en la calle Los Cóndores, donde vive mi ex esposa»; aseguró el hombre.

«Nosotros sabemos qué tipo de grúa es, pero hay testimonios que la vieron en la autopista. En las cámaras privadas se ve el vehículo y la grúa y yo estoy desesperado por recuperar el vehículo antes de que lo desarmen. Es un vehículo grande como para que no se vea, mucha gente se ha contactado conmigo pero todavía no logré encontrarlo. Esta hice la denuncia en la unidad judicial y esta tarde, amplíe mi declaración con datos que me aportó un vecino que conduce una grúa»; agregó.

«Las cámaras detectaron la grúa con el vehículo a las 18,15 hs. de la tarde en Carlos Paz. El vehículo fue remolcado en una grúa, pero no tengo más información que esa. Es algo insólito que con una grúa se hayan robado un vehículo, no se identificaron personas porque justo las cámaras que yo conseguí, están lejanas y las imágenes son difusas»; completó.