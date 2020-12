El Gobierno nacional desplazó al embajador argentino en China

El Gobierno nacional desplazó este jueves al embajador argentino en China, Luis María Kreckler, a raíz del fracaso en las negociaciones para la adquisición de vacunas contra el coronavirus.

El decreto será publicado en las próximas horas en el Boletín Oficial y la decisión habría sido tomada por el propio presidente Alberto Fernández, y consensuada con la vicepresidenta Cristina Fernández y el canciller Felipe Solá.

Según habría trascendido desde fuentes oficiales, Kreckler habría decidido tomarse un descanso en la exclusiva isla de Hainan, justo cuando el Gobierno exigía acelerar las negociaciones para comprar 15 millones de dosis de la vacuna Sinopharm Group, que desarrolla el laboratorio Elea Phoenix.

Sin embargo, el embajador negó haber dejado Beijing para tomarse vacaciones en las playas de Hainan, y aseguró que estaba a disposición del Gobierno. "No me fui a ninguna playa, ni estoy en ninguna playa. Estoy en Beijing adonde pasé la Nochebuena con mi esposa y mi hijita. No se quién dice que me fui a Hainan”, aseguró en una entrevista con el portal Infobae.

Una vez que se emita la orden desplazamiento, Kreckler tendrá 45 días para mudarse desde Beijing a Buenos Aires.

Cada vacuna china está cotizada en 20 dólares y recién estaría disponible comercialmente para fines de marzo del año próximo.