¿Cómo murió la mujer arrastrada por el agua en Villa del Lago?

Claudia Morvan se había radicado en 1992 junto a su familia en Villa del Lago. Tanto ella como los vecinos de esa zona de Carlos Paz, conocían que cada vez que se registraba una lluvia importante, el agua comenzaba a bajar con fuerza desde la Ruta 38, atravesaba parte de su terreno y luego desembocaba en un importante desagüe que caía al arroyo Los Chorrillos.

Ayer a la mañana, Claudia intentó remover la gran cantidad de basura acumulada sobre el portón de la vivienda para evitar la inundación de su hogar y fue arrastrada por una correntada hasta la boca de tormenta. Sin posibilidad de sostenerse a nada, fue empujada con violencia hasta un ducto y luego expulsada al cauce crecido por el temporal. Murió ahogada.

EL DIARIO visitó hoy la zona de la tragedia junto a representantes del centro vecinal y familiares, quienes reclaman que se encaren obras urgentes para evitar episodios similares.

Rafael Sosa es presidente del centro vecinal y manifestó: «Estoy consternado por este asunto porque me toca directamente, yo soy amigo de la señora que murió y su hija. Trabajo siempre en su casa, estoy siempre acá cortando árboles, podando el pasto y teníamos una amistad de muchos años. Estoy muy shockeado y dolido, no puedo entender cómo ha sucedido esto. No pueden pasar estas cosas, es imposible que suceda en una ciudad como esta y que hayan falencias edilicias de este calibre. A simple vista a veces uno las ve, pero deberían estas consideradas desde el punto de vista técnico. Es un tema muy grave, porque le pasó a ella y quizás alguna diga que fue por imprudencia, pero lo hizo (como muchas otras veces) por querer salvar sus bienes para evitar que se inundara su casa. Ella era una mujer sola y no era la primera vez que hacía algo así».

«Ella tenía que hacer todo y fue a limpiar el portón para que pase el agua y le pasó, pero le podría haber pasado a un niño en bicicleta o alguien que iba caminando por ahí. Es cuestión de segundos. Se necesita de un reja importante, algún refuerzo de seguridad, porque este tipo de situación ocurre una sola vez al año y cuando pasa, es un peligro para la vida. Ella era el sostén de su hogar, porque su papá es una persona muy grande y su hija es muy chica y ahora ha quedado al frente de todo. Está muy difícil el panorama y se necesita ayudar a la familia, pedimos solidaridad y empatía. Es una tragedia lo que han vivido»; expresó Sosa.

Asimismo, destacó: «Voy a pedir que se haga algo, porque este es un lugar muy peligroso. Creo que debe estar entubado el desagüe, por el riesgo que implica para toda la zona, esto no viene desde ahora, son años de gobiernos que no han resuelto esta situación en mucho tiempo».