Noah tiene muerte cerebral, el desgarrador testimonio de su mamá

Tras haberse agravado su cuadro durante la última semana, el pequeño Noah Morales fue diagnosticado con muerte cerebral. El niño oriundo de Villa Carlos Paz se encontraba internado en la ciudad de Córdoba luego de haber sufrido un paro cardiorrespiratorio y no logró recuperarse.

Cuando nació, Noah fue diagnosticado con microcefalia y el jueves pasado fue internado en el área de terapia intensiva de la Clínica Vélez Sarsfield de Córdoba, luego de haber sufrido una convulsión y un paro respiratorio a causa de un virus intrahospitalario.

La triste noticia fue confirmada esta madrugada por su mamá, Sabrina Castro, quien hizo un emotivo posteo en las redes sociales dónde lo despidió y agradeció el apoyo de la sociedad para que pudiese vivir de la mejor manera sus últimos tres años.

«Esta confirmado desde ayer, la verdad que no entiendo nada. Se le dilataron las pupilas, se pusieron vidriáticas y sin reacción. No sufrió nada, estaba esperando un milagro y él siempre va a ser el milagro. Lo tengo que dejar ir, no encuentro mucho consuelo. La verdad que fue mi maestro y lo seguirá siendo. Lo están manteniendo con signos vitales estables, porque decidí donar sus órganos»; contó emocionada la mamá.

«Mi hijo es luz y el amor en el estado más puro, si a través de él podemos ayudar a otros niños y darle un abrazo a otras mamás, lo haremos. No tengo mucho más para decir, creo que Dios me lo prestó tres años más para que pueda disfrutarlo plenamente y descubra de todo lo que somos capaces y para que hoy me sienta tan agradecida. Tengo dos copilotos de viajes, chiquitos, que me necesitan entera y hoy se apagó mi faro. Gracias todo el amor que ustedes nos dan, Noah es amor. Esperemos que todos los estudios que vienen sean favorables para que Noah pueda seguir tocando vidas»; aseguró Sabrina.