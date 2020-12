Ató al hijo de 2 años con un cable en poste y al rayo del sol: vecina lo salvó

San Juan.- Un grave caso de maltrato infantil conmovió este martes a los vecinos de la localidad de Caucete, en la provincia de San Juan. En pleno horario de la siesta, cuando la temperatura pisaba los 38 grados, una mujer salió de su casa y se encontró con un nene de dos años atado a un poste con un cable bajo el rayo del sol.

Al parecer el chico llevaba horas totalmente indefenso en esas condiciones a modo de castigo por decisión de su propia madre. La vecina no fue capaz de no hacer nada ante semejante escena, se acercó a desatarlo y se lo llevó a su casa, no sin antes grabar todo con su teléfono celular.

El caso provocó un gran malestar entre los habitantes del Loteo Los Ramos y tras la denuncia presentada por la mujer intervino personal del Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género de San Juan, que se hizo cargo tanto del menor involucrado como de sus otros dos hermanos.

Según indicó el portal local Diario de Cuyo, la madre del chico rescatado por su vecina se presentó en la casa de la mujer y la golpeó para llevarse a su hijo. Esta agresión sumada al video que se aportó como prueba en la Justicia, resultaron suficientes para dejarla detenida en la Comisaría 9° de ese departamento sanjuanino.

En tanto, trascendió que el hijo de la acusada se encuentra en buen estado de salud, aunque recibió asistencia médica y psicológica. Al igual que sus hermanos, quedaría al cuidado de su abuela hasta que la Justicia de Menores decida sobre la situación procesal de su mamá.