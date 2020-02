Bomberos en crisis: tuvieron que apagar un incendio a baldazos

Córdoba. Un insólito hecho se registró días atrás en la localidad cordobesa de Sebastián Elcano, donde los bomberos voluntarios tuvieron que apagar el incendio de una casa con baldes de agua porque no tienen dinero para usar la autobomba. Una crisis institucional afecta al cuartel y tomó intervención el área de Defensa Civil de la Provincia de Córdoba, ya que la situación es crítica.

Los voluntarios acudieron como pudieron a sofocar las llamas y terminaron utilizando baldes, ya que no contaban con mangueras de presión ni otros elementos. Diego Concha, director general de la Protección Civil de la Provincia, elevó un informe donde solicitó que se declare «no operativa» a la institución por la falta de respuestas de la comisión normalizadora y una serie de irregularidades.

«Teniendo en cuenta la situación administrativa y operativa de la institución y dado que la Comisión Normalizadora no da respuestas a lo que se pudo detectar en el informe presentado, sumado esto a los hechos ocurridos (no poder asistir el cuerpo activo a un siniestro por falta de movilidad), esta Dirección General solicita al señor secretario que declare a esta institución que no está operativa para desarrollar las tareas que la legislación prevé»; precisó el funcionario en el escrito elevado a Claudio Vignetta, secretario de Gestión del Riesgo de la Provincia de Córdoba.