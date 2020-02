Carlos Paz: Los desvalijaron, quisieron coimearlos y luego los multaron

Carlos Paz. Una familia de turistas de General Pico (La Pampa) asegura haber vivido unas vacaciones para el olvido en Carlos Paz: el departamento que habían alquilado fue desvalijado, un policía les pidió una «coima», y volvieron a su casa contando las monedas que llevaban y con una abultada multa de la Policía Caminera.

El hecho se registró el sábado pasado en un complejo ubicado en la calle Miguel Cané al 130, en momentos en que un matrimonio y su hijo habían decidido irse de paseo a la ciudad de Córdoba porque las condiciones climáticas eran desfavorables para una tarde de río. Alexis Mennicheli es policía, habló con El Diario y contó: «Sufrimos un robo en el departamento que alquilamos a la vuelta de la Casa de Cásper, nos llevaron todo lo que teníamos. Nos vinimos de vacaciones a Carlos Paz porque teníamos que encontrarnos con un cliente en Río Ceballos y decidimos aprovechar para tomarnos unos días».

«Cuando nos fuimos a pasear al Patio Olmos, entraron y se llevaron alrededor de 35 mil pesos, indumentaria mía, de mi señora y de mi hijo, útiles que le habíamos comprado, la mochila y hasta los juguetes. Nos dejaron sin nada, hasta el perfume y el gel me sacaron. Cuando vimos todo revuelto y la ventana forzada, llamamos a la Policía que tardó 35 minutos en llegar. Es increíble que habiendo un policía en cada cuadra, hayan tardado tanto. Todo el procedimiento fue un desastre, no tomaron huellas, no revisaron nada y ni siquiera sacaron fotos. Lo único que hicieron fue tomarme los datos»; denunció el turista.

«Fuimos a hacer la denuncia en la comisaría y nos atendieron de madrugada, pero no hicieron nada. Cuando les dije que era raro, que sólo robaran las cosas nuestras y no tocaran nada del departamento, se me burlaron. Yo soy policía y siento mucha impotencia porque me daba cuenta que me estaban tomando el pelo, yo marqué a un joven sospechoso que estaba en un departamento del complejo y ni siquiera lo entrevistaron»; agregó a este medio.

En otro fragmento de la entrevista, Mennicheli señaló: «Teníamos 5 mil pesos que habían quedado adentro del auto y con eso, decidimos emprender el regreso a General Pico, sin saber siquiera si íbamos a llegar. Mi hermano estaba en contacto permanente con nosotros por si nos quedábamos sin nafta». Sin embargo, los problemas para esta familia estaban lejos de terminarse. Cuando iban transitando por la autopista Córdoba-Rosario, a la altura de Oncativo, fueron detenidos en un control de la Policía Caminera.

«Cuando salimos de hacer la denuncia, agarramos la autopista y me detuvo un policía. Me dijo que mi nene (que iba llorando en el asiento trasero) estaba sin el cinturón de seguridad y era cierto, pero se lo había sacado un rato porque quería acostarse. Le expliqué al policía todo lo que nos había pasado, que nos habían desvalijado, que no sabíamos si íbamos a poder llegar a casa y que nene estaba molesto por toda la situación de nervios que habíamos pasado. El policía me dijo: ´Ustedes los turista siempre tienen una excusa para no pagar´. Pero lejos de quedarse ahí, me pidió una coima y yo me negué a dársela. Entonces agarró y me hizo una multa, que yo de la bronca que tenía, agarré y rompí ahí mismo. Sentí unas tremendas ganas de llorar, porque yo también soy policía de caminera y nosotros no actuamos de la misma forma»; completó el turista.