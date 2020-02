Cerro Uritorco: El operativo de búsqueda más grande de Punilla

Córdoba. El operativo de búsqueda más importante en la historia del Valle de Punilla se desplegó en la zona del Cerro Uritorco para dar con Mariela Alejandra Natali, la mujer de 44 años que desapareció hace ocho días en las sierras de Córdoba sin dejar rastros. Hay más de setenta personas abocadas al operativo de rastrillaje, entre quienes se encuentran bomberos, policías, vecinos y familiares y se sumó un helicóptero, seis perros rastreadores y cinco drones.

El misterio crece y las tareas se intensificaron esta semana, luego que mejoraran las condiciones climáticas y se pudiese continuar con el operativo de rastrillaje en el balneario La Toma, el dique Los Alazanes y el cerro.

La familia de la turista oriunda de la localidad santafesina de San Lorenzo no pierden las esperanzas y sostienen que «algo le pasó», porque aseguran que Mariela no contesta el teléfono desde hace días. Hasta el momento, la pista más firme es una filmación de una cámara de seguridad que muestra a la mujer cuando ingresa a La Toma y que no tiene registros de que haya salido.

«Tenemos setenta personas buscando entre los bomberos y los grupos especiales de la Policía, está sobrevolando el helicóptero, tenemos seis perros, cinco drones y estamos rastrillando todo lo que es La Toma y el faldeo del Uritorco. Por ahora los resultados han sido negativos, está el fiscal (Raúl Ramírez), el intendente (Fabricio Díaz) y estamos todos reunidos en los bomberos de Capilla del Monte»; manifestó Diego Concha, a cargo del área de Protección Civil de la Provincia de Córdoba.