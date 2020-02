Misterio en las sierras de Córdoba: ¿Qué pasó con Mariela?

Capilla del Monte. En medio de un clima de angustia y desolación, familiares y amigos íntimos de Mariela Alejandra Natali (44) se sumaron a la búsqueda de la mujer que desapareció sin dejar rastros en las sierras de Córdoba. El misterio crece, no hay pistas firmes y alrededor de cien personas con respaldo de drones se encuentran rastrillando las inmediaciones del Cerro Uritorco de Capilla del Monte, con la esperanza intacta de hallar con vida a la turista oriunda de San Lorenzo (Santa Fe).

Ayer se cumplió una semana de búsqueda y no hay mayores novedades, pese al operativo que se desplegó y que incluyó un relevamiento por el balneario La Toma, el dique Los Alazanes y el límite con la localidad de Los Cocos.

EL DIARIO dialogó con Karina Olmos, amiga íntima de Mariela Natalí, quien contó: «Ella es una persona muy responsable y jamas hubiera tomado la decisión de desaparecer. No nos cabe la menor duda que algo le pasó. Ese mismo martes 4, se cruzó con una amiga a quien le dijo que caminaba y volvía a tomar unos mates. A las 12,12 horas su WhatsApp dejó de recibir mensajes y a las 16 horas se apagó». Karina viajó hasta Capilla del Monte y dijo que permanecerá en el lugar hasta que su amiga aparezca.

Mariela vivía con su madre en San Lorenzo, una localidad distante a cincuenta kilómetros de Rosario y llevaba una vida tranquila, al tiempo que se había instalado en el Valle de Punilla para cuidar las casas de sus tíos. «Su padre vive en Italia y ella estaba al cuidado de la casa de sus tíos. Un matrimonio la vio en la zona de La Toma y la describió tal cual la muestran las cámaras de seguridad. Las filmaciones son fundamentales, porque muestran cuando mi amiga ingresa y no se la ve salir del lugar»; agregó Karina, quien se mostró consternada por la situación.

Por su parte, Miriam es tía de la mujer y dijo: «Nos llamó la atención que ella no contestaba el teléfono. Era una caminata que hacía con frecuencia y ella estaba entrenada, conocía la zona y hacía caminatas largas. Nos llamó la atención que no respondiera y lo que estamos seguros es que entró a La Toma, pero no hay registro que saliera. Se han dicho muchas barbaridades, pero ella no es una enferma mental y está con un tratamiento que le permite llevar una vida normal».

Una búsqueda incanzable

El director de Defensa Civil de la Provincia de Córdoba, Diego Concha, dialogó con este medio y aseguró que existen pocos antecedentes de una búsqueda tan minuciosa como la que se está llevando adelante en Capilla del Monte. «Bomberos, policías e integrantes de cuerpos especiales se sumaron con los mejores recursos con los que contamos. Se sumó un helicóptero y seguramente si se amplia la zona de búsqueda sumaremos otro. También tenemos drones, perros entrenados y buzos»; señaló.

«A medida que avanzamos el territorio va cambiando, hay zonas mas agrestes y escarpadas y hay zonas mas boscosas. No queremos descartar ningún sector, solo queremos encontrarla. La lluvia de los últimos días nos ha dificultado mucho la tarea, ya que ha borrado rastros y esto impide un trabajo más a fondo de los perros, pero seguimos buscando con la misma esperanza del primer día»; completó el funcionario.