Horror en La Falda: ¿La violaron, quedó embarazada y le negaron un aborto?

La Falda. Una joven oriunda de Huerta Grande denunció que fue abusada sexualmente en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de La Falda, que quedó embarazada de su violador y que en el Hospital Domingo Funes se negaron a realizarle un aborto. Desde el centro asistencial negaron la versión y sostuvieron que cuando llegó, la denunciante mostraba signos de haber sufrido una interrupción voluntaria del embarazo. El caso conmueve a la sociedad y encendió el debate sobre el aborto.

El hecho habría ocurrido el pasado 14 de enero cuando la joven fue interceptada por dos hombres que le robaron su teléfono celular y, según consta en la denuncia, uno de ellos la habría violado en la esquina de Belgrano y Estados Unidos. Semanas después, se habría enterado que estaba embarazada de su agresor sexual.

La mujer fue asistida por personal policial y trasladaba a la Unidad Judicial y desde entonces, recibió asistencia psicológica y médica del Polo de la Mujer. Por su parte, tras una investigación, fue detenido un joven de 26 años acusado de abuso sexual.

Su verdadero nombre se mantiene en reserva, pero fue identificada como María,quien aseguró que tres semanas después se enteró que estaba embarazada y decidió hacerse un aborto. «No quiero que a nadie más le pase lo que me pasó a mí»; señaló en declaraciones a La Estafeta Online y dijo que -en su intento por interrumpir el embarazo- sufrió múltiples impedimentos, malos tratos y violencia obstétrica de parte del personal del Hospital Domingo Funes.

Según relató, ocho horas después de la violación recibió en el Hospital Rawson una serie de medicamentos para evitar un embarazo no deseado y prevenir enfermedades de transmisión sexual, pero eso no impidió que quedase preñada. Fue entonces cuando decidió ir al Hospital Funes para dar inicio al protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y quedó internada en el área de obstetricia, pese a que había solicitado un aborto no punible.

Así y todo, contó que le hicieron un tacto y le dijeron que tenía el cuello del útero cerrado, por lo que le llenaron una ficha de embarazo con sus datos y los de su bebé. «Me estaban dando calmantes con la intención de que retuviera el embarazo. Yo no me daba cuenta en ese momento, pero lo estaba perdiendo y ellos lo estaban reteniendo»; manifestó la joven, quien asegura que durante todo el período de internación no fue informada en un ningún momento sobre su diagnóstico. «Me dijeron: ´Acá nosotros hacemos un llamado de conciencia por la vida. No queremos que abortes. Deberías pensarlo bien…´ Pero yo estaba totalmente convencida y decidida a abortar a este bebé, que en realidad ya era sólo sangre… Me podrían haber ayudado para que no sufriera tanto»; expresó a la prensa. Unas dos horas después y con contracciones similares a las de parto, María expulsó en el baño del hospital lo que cree era el embrión.

¿Se hacen abortos en el Hospital Funes?

La directora del Hospital Domingo Funes, Sonia Nieva, sostuvo que la joven llegó al centro de salud con signos de haber tenido una «pérdida» y se confirmó «que tenía un aborto completo».

«Cuando llegó ya no estaba embarazada, por eso no se pudo activar ningún tipo de mecanismo»; agregó Nieva, quien sostuvo que el nosocomio se encuentra preparado para ar respuesta ante este tipo de casos. En este sentido, explicó que en este centro de salud hay médicos que no están dispuestos a practicar un aborto no punible por objeción de conciencia, pero que hay otros profesionales en el establecimiento que sí realizan estos procedimientos.

«Puede ser que alguien del hospital le haya hecho un planteo o comentario ´pro-vida´, pero aquí hacemos todo el procedimiento»; agregó la profesional, en declaraciones al portal La Estafeta Online, aunque reconoció que los fines de semana no hay ecógrafo de guardia y no se realizan diagnóstico por imágenes.