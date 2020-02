Nuevo robo generó preocupación a los vecinos de Miguel Muñoz A

Villa Carlos Paz. La inseguridad volvió a golpear el viernes pasado a los vecinos de barrio Miguel Muñoz A de esta ciudad. En horas de la madrugada delincuentes forzaron la cerradura e ingresaron a una vivienda en calle Los Tamarindos y Cerro Blanco y aprovechando que sus ocupantes dormían revolvieron todo y huyeron con un televisor que taparon con una sábana.

No conformes con ésto, los malvivientes antes de escapar defecaron en el piso y se limpiaron con una remera que hallaron. Aparentemente, habrían huido por la parte trasera de la casa. La Policía investiga los hechos, aunque hasta ahora no se ha podido localizar a los ladrones.

Los vecinos volvieron a manifestar su preocupación por la sucesión de hechos delictivos en el barrio desde hace ya bastante tiempo, que no han disminuido a pesar de los controles policiales y medidas de seguridad.