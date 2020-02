Polémica por maltrato animal: Los turistas, el pony y el dique San Roque

Carlos Paz. Una fuerte polémica se encendió en la ciudad de Carlos Paz luego que se viralizaran las fotos de un pony que se encuentra en la zona del dique San Roque y es utilizado para tomarse fotografías por los turistas. Una publicación que hizo una vecina de Córdoba en las redes sociales se difundió y encendió el debate en torno al maltrato animal.

«El último sábado, habíamos salido a recorrer la zona en bicicleta porque el dique estaba muy lindo y nos encontramos con esta situación. Nos llamó mucho la atención ver que este animalito estaba al rayo del sol, sin agua ni comida. Juntamos lo que teníamos y le dimos del agua que habíamos llevado para nosotros y comida, una manzana. El pony estaba durmiendo pero sin poder recostar la cabeza de lo apretado que tenía el bozal de chapa, que encima se recalentó al sol»; contó Judith Morán, en diálogo con El Diario.

«Lo tenían atado al lado de un tacho de basura, pero no era el único animal que había. Un poco más allá había una llama muy grande y otros cuatro ponys más en la zona del mirador, todo al rayo el sol. Cuando llegamos, el dueño no estaba y recién apareció algunos minutos después con una pareja de turistas. El turista era un hombre que se subió bruscamente al animal como si fuera un caballo, pero el pony no lo podía sostener y quería sacárselo de encima»; agregó la mujer, quien integra un grupo de ciclistas.

«Son animalitos que soportan poco peso y sufría mucho. Se hacía para todos lados y había otros turistas en el lugar que comenzaron a decirle al hombre que se bajara porque era muy pesado, pero a él no le importó nada más que sacarse una foto y al dueño tampoco»; reconoció Judith, quien completó: «Es terrible que los tengan así y que haya gente que sea cómplice de este maltrato».