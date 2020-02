Un niño armado intentó asaltar a una taxista en Carlos Paz

Carlos Paz. Un niño de 11 años que iba en bicicleta intentó asaltar a una taxista en Carlos Paz y terminó en la comisaría, en un hecho se registró esta madrugada en el barrio Miguel Muñoz A y que conmocionó a la ciudad. El pequeño sorprendió a la conductora del rodado cuando se detuvo para dejar a un pasajero y la amenazó con un arma de fuego.

El menor intentó sustraerle el dinero de la recaudación, pero no lo logró y ensayó una improvisada fuga pedaleando a toda velocidad. Tras la denuncia de la taxista, fue interceptado a pocas cuadras del lugar en un operativo cerrojo que montó el personal policial, se le secuestró la bicicleta y fue trasladado hacia la sede policial.

Los uniformados no pudieron encontrar el arma que el niño habría utilizado y el hecho fue caratulado como tentativa de robo calificado.

Silvia conduce el móvil 57 de la empresa Taxi Vip y contó a El Diario: «Todavía estoy muy shockeada por toda la situación. Fui a llevar un pasajero a la calle Torricelli al fondo, un mozo del restaurante Pueblo Mío y se me acercó un chico en bicicleta. Al principio me dijo que una señora que está al fondo de la calle necesitaba un taxi, yo le dije que no podía porque tenía otra viaje pendiente y entonces sacó un arma y me apuntó a la cabeza».

«Yo no sé si era un arma de juguete, pero me sorprendió y asustó mucho la forma en que la sostenía y como me apuntaba con las dos manos. Me gritó: 'Dame la plata, vieja culiada' y lo único que atiné a hacer, es salir de ahí en reversa. Debo haber hecho como una cuadra marcha atrás y destrocé parte del auto con unas piedras, pero lo único que me importaba era salir de ahí. En eso, llamé a la central y avisé que me habían asaltado y el chico debe haber escuchado, porque salió pedaleando a toda velocidad»; agregó la taxista.

«Conduje con el vehículo dañado hasta la calle Brasil y ahí llegaron como diez móviles de compañeros míos y la Policía, que me tranquilizaron»; completó.