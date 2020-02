Volvieron a estafar a turistas con el «alquiler» de una casa

Una familia oriunda de Rosario reservó una casa en Carlos Paz a través de las redes sociales y cuando llegó a la ciudad, se enteró que la propiedad estaba ocupada y que sus dueños no la habían alquilado. El hecho se sumó a una larga lista de estafas que se registraron durante esta temporada de verano y que tuvieron como damnificados a varios turistas.

Este último caso se produjo con una vivienda ubicada en la calle Juan de Garay al 80 y Silvia, una de las damnificadas contó a El Diario: «Llegamos y no había nadie y una chica del kiosco de la esquina se acercó y nos dijo que esa casa no estaba en alquiler».

Desde los primeros días de diciembre hasta la fecha, la denuncias fueron crecientes por el accionar de inescrupulosos que ofrecían -a través de Internet- casas y departamentos que no estaban en alquiler. Fueron muchos los turistas que cayeron en sus manos, hacían un depósito bancario para reservar la propiedad y cuando llegaban a la ciudad, se percataban que los «agentes inmobiliarios» no les atendían el teléfono y que los dueños de los inmuebles no estaban al tanto de ninguna operación.

Uno de los casos más resonantes involucró al elenco de la obra «Bien Argentino». La producción del espectáculo había reservado varias casas dentro de un complejo para alojar a los artistas y cuando llegaron, se dieron con que eran inmuebles donde habitaban familias y que nunca habían sido ofrecidos para alquileres temporarios.