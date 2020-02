Un vendedor ambulante acuchillado tras feroz pelea en el subte

Buenos Aires.- La línea C de subte estuvo interrumpida luego de una brutal pelea entre tres pasajeros que estaban armados con cuchillos. Según algunos testimonios serían vendedores de paltas que terminaron a los cuchillazos. Uno de ellos fue atendido por el SAME con una herida en el torax y trasladado al Hospital Argerich.

Luego del incidente, los empleados del subte hicieron una medida de fuerza para pedir mayor seguridad de la policía de la Ciudad.

Desde el sindicato de vendedores ambulantes desmintieron que los involucrados fueran vendedores de palta, aunque según el testimonio de algunos pasajeros y de videos que surgieron luego de la detención el motivo de la pelea habría sido por el cruce en el mismo vagón de dos vendedores.

Según informaron horas más tarde, ante el alerta sobre una pelea entre dos hombres en la línea C (con dirección a Retiro), personal del Departamento Subtes División Líneas C, D, E, H y P de la Policía de la Ciudad, se desplazaron a la estación Diagonal Norte.

Al arribar al lugar, los uniformados hallaron a un hombre de 28 años con heridas cortantes en el tórax y en el rostro, quien estaba junto a otros dos que, al momento del ataque, estaban llevando un cajón de paltas para la venta ambulante.

Según afirmó el herido, el incidente se registró cuando los 3 subían a la formación. En ese momento, un hombre que vestía camiseta gris, bermuda de jean y de cabello largo, que ya estaba en vagón, los vio ingresar, extrajo dos cuchillos y comenzó a atacarlos.

Por otro lado, según informaron, el herido fue trasladado al Hospital Argerich por el SAME, nosocomio en el que fue atendido y custodiado por una consigna policial.

