Saltó de su terraza abrazado a su perra para escapar de un robo

Mendoza.- Un adolescente de 17 años saltó desde la terraza de su casa con su perra en brazos cuando tres delincuentes ingresaron a su vivienda en la provincia de Mendoza el pasado domingo al mediodía con intención de robarle.

Su madre Alejandra, relató al diario El Litoral el episodio: "El domingo a las 11.30 me pasan a buscar y me voy con mi hija mayor, mi hijo de 17 se queda en casa. Cuando llegamos, me llama mi hijo y me dice que le estaban golpeando la puerta con todo. Le pedí que no atendiera, que ya se iban a ir".

Pidió que activara la alarma perimetral, pero no pudo hacerlo porque los delincuentes ya habían abierto el portón de la vivienda.

“Mamá, me están entrando los tres”, le dijo entonces el hijo. Mientras Alejandra llamó al 911 y pidió ayuda a sus vecinos, el joven cerró la puerta del garaje y de las habitaciones. Sin embargo, los ladrones ingresaron tras forzar dos ventanas.

En ese momento, el muchacho tomó la decisión de tomar a su mascota, subir a la terraza y arrojarse desde dos metros y medio al patio de un vecino.

“Está todo lastimado, pero en la desesperación no tuvo otra opción porque si te quedas te matan”, dijo Alejandra. El joven resultó con heridas leves.

Los delincuentes lograron escapar a bordo de un Peugeot con “no más de mil pesos”, cerró la mujer.