Picadas: Tesio negó que haya autorizado el evento

Copina. El intendente de Villa Río Icho Cruz, Paulo Tesio, dialogó ayer con EL DIARIO y se despegó de la polémica que generaron las picadas clandestinas en el viejo camino a Copina, asegurando que «jamás podría autorizar un evento que no se realice dentro del ejido municipal. Todo lo que impulse el Gobierno Provincial lo estaré apoyando dentro de mis facultades. Me trajeron una nota y me pareció muy bueno para la localidad apoyar estos evento de exhibiciones, tal como se llevó a cabo el sábado acá en Icho Cruz, donde los turistas pudieron disfrutar de cientos de motos estacionadas», destacó el mandatario.

Tesio desmintió que una de las motocicletas que participó de la exhibición haya chocado contra una camioneta: “No sé cual es el interés creado, pero que me traigan la camioneta chocada. Eso nunca pasó, lo único es que uno de los motociclistas se cayó pero no pasó de eso”, indicó el funcionario público. El mandatario del municipio del sur del valle de Punilla dijo que a Santiago Paredes, integrante de Asociación de Motociclismo y Seguridad Vial, una de las tres asociaciones civiles que organizaron la exhibición “Downhill Copina 2020” del último fin de semana, lo conoció cuando fue a llevar la nota al municipio, para lograr la autorización para la actividad que finalmente se concretó en esa localidad.

¿Y la justicia?

Si bien los organizadores del evento que cortaron parte del camino a Copina para su desarrollo, negaron que los motociclistas involucrados en el accidente, uno oriundo de San Francisco y el otro de Armstrong (Santa Fe) hayan participado de una picada clandestina organizados por ellos, lo sospechoso es que las motos de ambos fueron levantadas por una camioneta de la propia organización, según señalaron testigos que en ese momento estaban en el sector.

Ambos lesionados llegaron al hospital Gumersindo Sayago quebrados y uno de ellos espera en el hospital Allende de la ciudad de Córdoba para ser operado.

Ayer Paredes, encargado del evento, volvió a recalcar que en el lugar “no hubo picadas, no se realizaron carreras y no hubo competencias. Es imposible que haya picadas de motos o cualquier tipo de carrera porque no hay ninguna recta para que los vehículos tomen velocidad. Nosotros descendemos con motores apagados”.