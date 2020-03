Andrea Castana: a cinco años del brutal crimen, el asesino sigue libre

Villa Carlos Paz. Hoy se cumplen 5 años de aquel 11 de marzo de 2015, cuando la sociedad de Villa Carlos Paz fue sacudida por una de las noticias más impactantes, tristes y desesperanzadoras, cuando cerca de las 15 horas algunos testigos daban cuenta que una mujer que descendía del cerro La Cruz lanzó un desgarrador grito de auxilio. Más tarde se supo que esa persona era Andrea Belén Castana, una joven carlospacense mamá de dos niños, que tras dejarlos en el instituto educacional cerca del lugar, caminó por el sendero montañoso hasta hacer cumbre. A metros del monumento se tomó una selfie que compartió con su pareja, para luego retomar la senda para regresar a la base.

En el camino, Andrea se cruzó en contrasentido al menos con una persona conocida, quien tras avanzar algunos metros escuchó el desgarrador grito que la mujer lanzó pidiendo auxilio. Eso es lo último que se sabe de Andrea en vida. Luego, el caos.

El expediente sobre el asesinato de Andrea Castana está compuesto por miles de fojas y deja ver la obsesión que han tenido los investigadores, quienes le han dedicado cientos de horas en intentar buscar una prueba clave o un detalle que los lleve a “la bestia” que cometió semejante aberración con una mujer indefensa. Sin embargo, el expediente también trasluce los groseros errores que la Justicia y sus agentes cometieron durante las primeras horas de la investigación, tiempo clave para caminar por huellas frescas que pudieron haber aportado lo que hoy tanto se anhela.

Los primeros llamados telefónicos de los testigos advirtiendo sobre el desgarrador grito que escucharon se realizaron a la central policial, según consta en el expediente, entre las 15 y 15,20 horas, sin embargo a la mujer oficialmente se la dio por desaparecida a las 21 horas, cuando su exesposo Juan Manuel Lanzzaroni se presentó a la comisaría a denunciar el caso. Ese día cerca de las 18 horas, Lanzzaroni había sido llamado del instituto educacional donde concurren sus hijos, ya que Andrea no los había retirado.

Al anochecer de ese 11 de marzo, el cerro estaba plagado de rescatistas, investigadores, curiosos, amigos y familiares de Andrea Castana, que la buscaban afanosamente.

Esa búsqueda duró dos días, hasta que uno de los voluntarios que se sentó a descansar entre los matorrales advirtió que una piedra que conformaba una pirca se había movido del lugar y dejaba ver un pie de Andrea. La zona donde fue encontrado el cuerpo totalmente desnudo y despojado de pulseras, aros y teléfonos que la víctima llevaba consigo, era inaccesible por el monte bajo y lo escarpado del terreno. Andrea yacía entre la estación 9 y 10 del Vía Crucis, camino a la cumbre del cerro La Cruz, donde había sido vista por última vez cuando realizaba una caminata dos días antes.

En el afanoso rastrillaje, un grupo de brigadistas encontró un cuerpo, aunque no era el de Castana, sino el del fotógrafo Hernán Sánchez (34), que estaba desaparecido desde el 19 de diciembre de 2014 y por lo tanto no tendría relación con la muerte de la mujer. Ese mismo día de la aparición del cuerpo de Sánchez, los investigadores hallaron una remera blanca con corazones negros, un pantalón y medias que los homicidas habían ocultado en el fondo de una cámara de agua en la estación 4, con el peso de unas piedras para que no flotaran.

Fue el propio Lazzaroni quien supuestamente encontró una de las medias en las cercanías de la cisterna, que luego permitió conducir la atención al resto de las prendas.

Más tarde los forenses se encargaron de determinar que Andrea Castana había sido brutalmente asesinada y violada. El ADN que se extrajo del cadáver es la única pista con la que se puede llegar al asesino.

Muy poco, casi nada

Hoy en día la causa no cuenta con mayores novedades, salvo que el instructor, Francisco Paygés, quien desde el 1 de diciembre de 2016 fue el funcionario judicial a cargo de la investigación por órdenes y supervisión de la Fiscalía Adjunta de la provincia Alejandra Hillman, fue reemplazado por una funcionaria del mismo rango de apellido Maldonado, oriunda de Villa Cura Brochero.

Las seis personas imputadas, entre las que se encuentra el exesposo de Andrea Castana, Juan Manuel Lazzaroni, van a terminar siendo absueltas por la Justicia, ya que contra ellas no hay ninguna prueba que los pueda incriminar.

El investigador, que fue nombrado junto a Paygés, continúa la frente de la causa. Esta semana se conoció que todos los violadores que llegan a las cárceles del territorio provincial, son cotejados con el ADN que se extrajo del cuerpo de Castana. En total, la Justicia ya cotejó más de seis mil ADN.

Miles de sospechas, ninguna pista

El brutal asesinato de Andrea Castana en el cerro La Cruz sigue impune y a medida que pasa el tiempo la investigación parece diluirse. Fueron y son cientos los sospechosos, los llamados a prestar declaración. Cada vecino cercano al cerro fue investigado, citado a declarar y en algunos casos invitado a aportar pruebas en caso que por esos días estuviese ausente de la ciudad. Un vecino en particular de la calle El Mirador, que por esos días había viajado a Mar del Plata a participar del sepelio de una tía, debió levar el certificado que así lo acreditaba como también copia de los pasajes.

También se le tomó declaración al personal del Complejo Aerosilla y a empleados municipales que por esos días preparaban el camino para la peregrinación de la Semana Santa.

Nueva Marcha

Familiares y allegados de Andrea Castana marcharán el próximo domingo 15 de marzo desde las 18 para pedir Justicia por el crimen impune, a cinco años de su asesinato. Andrea fue vista por última vez el pasado 11 de marzo de 2015 en el cerro La Cruz de Villa Carlos Paz y dos días más tarde encontrada asesinada.