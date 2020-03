Acusó a un vecino de tener coronavirus y provocó un caos

Malagueño.- Los habitantes de la localidad de Malagueño, vivieron momentos de terror como consecuencia de un audio con información falsa sobre coronavirus que circuló en las últimas horas.

El audio se habría grabado supuestamente el último miércoles e inmediatamente tuvo una inusitada repercusión entre los habitantes de la localidad.

El hombre (todavía no identificado) que grabó el mensaje dijo que un vecino que arribó desde España “se juntó con toda su familia a comer un asado y nunca informó que tenía síntomas, así que ya tenemos la infección en Malagueño. Vino el padre al hospital sin decir nada y su hermana fue a trabajar y tampoco dijo nada. La familia ya tiene los síntomas”.

Ante esta acusación que se volvió viral, los habitantes de Malagueño expresaron su preocupación en las redes sociales y exigieron al municipio que informe sobre este caso. La psicosis provocó que algunos reaccionaran enviándole mensajes privados con todo tipo de agresiones al vecino en cuestión.

La víctima del audio solicitó reserva de su identidad y pidió “frenar con toda esta locura”. “Estoy bien y nunca tuve síntomas. Tampoco soy un caso sospechoso de coronavirus”, aclaró.

Y agregó que “Desconocidos me enviaron solicitudes de amistad por las redes sociales y muchos me escribieron reprendiéndome. Me acusan falsamente de tener el virus”.

“Estuve los últimos seis meses en España y, antes de volver desde Madrid, me hicieron dos controles en el Aeropuerto de Barajas. Al llegar a Ezeiza me hicieron uno más. Acá en mi casa también me controlaron pero no presenté síntomas de nada, sólo tuve el cansancio normal por el vuelo”, señaló.

No es un caso sospechoso

El secretario de Salud de la Municipalidad de Malagueño, Gabriel Calvello, dijo que el hombre fue revisado por profesionales médicos en dos oportunidades en menos de 24 horas, tras lo cual se informó a la comunidad que el vecino no tiene síntomas y tampoco es un paciente sospechoso de padecer coronavirus.