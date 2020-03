Caso Castana: el padre volvió a apuntar al entorno familiar

Carlos Paz. El padre de Andrea Castana, Luis Castana, le aseguró ayer a la prensa que el asesino de su hija está dentro del entorno familiar y que a su hija la mataron por «celos y bronca». Esta contundente afirmación no fue compartida por la madre de la joven, quien fuera asesinada y violada en el Cerro de la Cruz el 11 de marzo de 2015.

Al cumplirse cinco años del cruento asesinato que aún mantiene en vilo a la población de Carlos Paz, ayer por la mañana, los padres de Andrea Castana decidieron hablar con la prensa. Si bien en todo momento estuvieron juntos, marcaron hipótesis contrarias. Luis Castana impuso su pensamiento con mayor energía y solo le restó decir con nombre y apellido «éste es el asesino de mi hija». «Hace 15 días se contactó vía Facebook una persona que nos aportó nuevos datos. La convencimos que vaya a declarar pero en ese momento no quiso dar un nombre. Yo lo conseguí por otro medio y coincide con las cuatro personas de las cuales sospecho desde el primer momento y que están vinculadas al entorno familiar. Yo pasé a la fiscalía los videos, fotos y audios que obtuve hace un mes o mes y medio, nombres y apellidos. El problema es que por la causa pasaron cinco secretarios de fiscalía y cada vez que cambian, vuelven a empezar con la investigación»; indicó.

«Yo creo que el responsable está dentro del entorno familiar y muy cercano a todo. Es mi teoría porque hay muchas cosas que nunca me cerraron... Creo que los motivos del crimen fueron celos y bronca. Hay una persona de la que sospeché desde un principio y recién ahora están investigado y que nunca estuvo imputado»; expresó Castana.

El padre recordó que, desde el momento en que desapareció su hija, recorre el cerro a diario en busca de una pista firme que termine convenciendo a la justicia de quién es el asesino. «Yo hablé con médicos forenses, policías, psiquiatras, y ellos me dijeron que un violador te da un golpe y se va; y que un sicario hace su trabajo y desaparece. Pero esto no fue así. Para mí no fue un sicario ni un violador casual. Esto lo hicieron un grupo de personas que se tomaron el trabajo de esconder la ropa y el cuerpo. Pero que además, dejaron muestras de semen y de piel. Estaban seguros que nunca los iban a encontrar. Y yo no tengo dudas que participó más de una persona. Quizás uno solo la violó y la mató, pero hubo un par que ayudaron a tapar el cuerpo»; apuntó.

La contracara

Alicia es la mamá de Andrea y dijo: «Seguimos reclamando para que alguien descubra qué sucedió ese día, fue una violación al voleo. Desde los primeros días se hizo todo mal. No se cerró la montaña, los turistas siguen subiendo. No se rastreó el teléfono. De hecho tenían mal el número de ella, porque los familiares seguíamos llamándola y hasta las 18 horas seguía sonando. Nunca apareció ni la cadenita, ni las pulseras, ni las zapatillas ni el celular».

Como todos los años, los padres aseguraron que participarán de la marcha por Andrea Castana que se organizó para el próximo domingo 15 de marzo a las 18 horas y pidieron a los vecinos de Carlos Paz que apoyen.

«Entendemos el dolor, pero no son los imputados»

Por su lado y tras conocer las declaraciones de Luis Castana, una fuente ligada a la investigación indicó que entiende el dolor del padre pero que el asesino de Andrea Castana no es ninguno de los imputados. «Conozco la causa desde el minuto cero y no comparto el criterio del padre (Luis Castana). No creo que el marido la haya matado o mandado a matar, en la causa hay elementos suficientes que lo alejan de la escena»; destacaron los voceros consultados.