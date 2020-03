Polémica por un retiro espiritual con extranjeros en Los Cocos

Un fuerte polémica se desató en la ciudad de Los Cocos por un retiro espiritual que se llevaría a cabo el próximo fin de semana y donde se espera la participación de una importante cantidad de asistentes, entre ellos varios extranjeros.

Los vecinos de la localidad ubicada al norte del Valle de Punilla cuestionan que no se haya suspendido la actividad pese a las medidas preventivas que vienen tomándose en todo el país para frenar el avance del coronavirus.

La actividad está prevista del 21 al 24 de marzo en la montaña y contará con la presencia por el maestro Antarel Elohim. Según pudo conocerse, los asistentes tendrán que abonar alojamiento y comida en un complejo de la zona y se desconocen el número de participantes.

«Es una irresponsabilidad total, no sólo que el evento no ha sido cancelado (por lo menos hasta las 11 hs. del día de hoy estaba activo), sino que se sigue promocionando con presencia de extranjeros. El intendente no da respuestas»; denunciaron los vecinos.