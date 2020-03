Unos termos de acero fueron prohibidos, tienen impurezas de cobre

País.- Desde la Anmat prohibieron la venta de termos de acero inoxidable que contenían impurezas.

A raíz de la disposición 1336/2020, la entidad informó que los "Termos Acero Inoxidable, nombre de fantasía: Romania, Termo mate, marca: Romania, Inox Termo Mate MAT-45, nuevo diseño, Made in RPC", y tras una muestra de laboratorio, que arrojó que el producto contenía 1,6% de impurezas constituidas por cobre, con lo cual no cumplía con las especificaciones de la normativa vigente, el producto será retirado de circulación.

"Según investigaciones realizadas por el INAL, la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgo comunicó que no era posible informar que el producto hubiera ingresado al país por los canales legales, como tampoco la razón social y domicilio del importador. Los análisis de laboratorio realizado sobre las muestras tomadas en la citada inspección concluyeron que el acero inoxidable no se encontraba incluido en la lista de metales que se pueden utilizar, siendo no apta para su uso", precisó la Anmat.

Asimismo, agregó que se halla en infracción por carecer de autorización de producto importado y por contener en su composición material que no se encuentra en la lista de metales autorizados, resultando ser en consecuencia ilegal.