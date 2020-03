El doloroso mensaje por Brenda, la joven asesinada por su novio

Catamarca.- La provincia de Catamarca no sale de su horror por el salvaje crimen de una joven a manos de su novio. Brenda Micaela Gordillo (18) fue asesinada, descuartizada e incinerada por Naim Vera (19) y luego se entregó a la justicia previa charla con su padre y un abogado amigo de la familia.

Su prima, Patricia Fernández publicó en su red social un doloroso mensaje pidiendo justicia por Brenda: «Está es mi prima brenda Micaela Gordillo un hijo de puta asesino la mato de la peor manera que puede existir...la asfixio con un trapo en la boca. Hasta matarla. No conforme con eso la mutilo si la MUTILO, luego le prendió fuego hasta calcinarla por completo. Es aterrador lo que estoy diciendo pero es lo que le hicieron a ella...ella no está para contarlo lo hago yo. Después de calcinarla la llevo y la enterró partes de su cuerpo y el resto lo tiró dentro de un contenedor de basura. Dejaste una madre sin la unica hija mujer. Sin su compañera. Su confidente sus hermanos y madre hoy la lloran porque ni despedirse podrán de ella, no podrán darle un último beso. Por el estado que este hijo de puta asesino la dejo. Su madre recibirá un cajón cerrado. El daño que causaste no tiene nombre. Ojalá se haga justicia y te pudras en la cárcel y no salgas nunca mas. Ojalá que la plata no tape esto. Quiero justicia para mi prima para que ella descanse en paz. No merecías, esto nadie merece una así... aún nos preguntamos porque hiciste eso hijo de puta porque tanto daño. Por favor que no quede en un archivo y este tipo pague lo que hizo JUSTICIA POR BRENDA MICAELA GORDILLO... te vamos a estrañar siempre estarás en nuestros corazones.. ayúdanos dónde quiera que estés para poder seguir. Siempre te voy a llevar en mi corazón».