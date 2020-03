Una madre denunció abuso policial en Alta Gracia

Alta Gracia.- Un confuso episodio de violencia derivó en una denuncia por abuso policial en Alta Gracia. Los hechos sucedieron durante la madrugada del sábado 29 de febrero, cuando un grupo de jóvenes fue demorado por efectivos policiales. Posteriormente, uno de ellos, Elías Abregú de 19 años, ingresó al Hospital Arturo Illia severamente golpeado.

"La madre relató que alrededor de las 4:00 del sábado, Elías iba con los amigos cuando los para la Policía y a él le pegan delante de los otros chicos. Uno de los jóvenes se va rápido hacia la casa de este chico y le avisa lo sucedido a la madre. Cuando la mujer llega al lugar, ya no había nadie y los amigos le dijeron que los efectivos le habían ordenado a Elías irse hacia un lugar y por otra calle al resto de los chicos. La señora va a buscar a su hijo a la Comisaría y no estaba, así que en ese momento no lo habían detenido. Horas más tarde, le informaron que estaba en calidad de detenido en el Hospital" explicó Blanca Barreiro, abogada de la familia de Elías.

Además, la profesional indicó que si bien no pudo ver al joven en el Hospital, la directora de la institución, Mariana Garay, les comunicó el estado de salud y les informó que Abregú tiene lesiones principalmente en la cara.