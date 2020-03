Carlos Paz: Un caso sospechoso de coronavirus en el Hospital Sayago

Un paciente que fue atendido en el Hospital Sayago de Carlos Paz fue derivado de urgencia en las últimas horas al Hospital Domingo Funes con síntomas compatibles al coronavirus. Luego que fuese revisado en la guardia del nosocomio, se aplicó el protocolo de emergencia y se dispuso su traslado el establecimiento sanitario más importante de Punilla.

En estos momentos, el caso está en estudio y trascendió que también se identificaron a otras tres personas con algunos síntomas que podrían ser compatibles con el virus COVID-19 pero que resultan leves. Si bien sus datos se mantienen en reserva, se conoció que se trata de un hombre oriundo de Tanti.

El secretario de Salud Pública de la Municipalidad, Julio Niz, habló con El Diario sobre el funcionamiento del Hospital Sayago y confirmó la detección de un caso sospechoso: «Estamos trabajando intensamente, sabemos que se vienen días complejos y difíciles, pero queremos llevar tranquilidad a la población. Se ha desplegado un dispositivo de contingencia a nivel provincial y nuestros profesionales están haciendo un gran trabajo. Nuestro hospital es una referencia en la zona y hay pacientes que llegan desde otras localidades a atenderse. En este caso, hemos cumplido con el protocolo dispuesto por la Provincia y ante la presencia de un hombre que presentaba sintomatología compatible con el COVID-19, se dispuso su aislamiento y traslado en ambulancia hacia el Hospital Domingo Funes».

«Nuestro hospital está funcionando con normalidad y destacamos que la gente ha colaborado, la guardia no se ha visto saturada en ningún momento y lo más importante es que entendamos que debemos cuidarnos entre todos. Si no es una situación de extrema urgencia, no vayan al hospital para que todos los profesionales puedan estar abocados a situaciones de emergencia. Es muy importante quedarse en casa para disminuir el contagio del virus y es una forma de cuidar también a nuestros médicos y enfermeras, quienes vienen realizando una tarea extraordinaria»; reconoció.

Es importante destacar que la ciudad de Villa Carlos Paz está adherida al Plan de Contingencia de la Provincia de Córdoba, en el cual se plantea un esquema de atención del sistema sanitario provincial para dar respuesta a la pandemia del coronavirus. El Hospital Sayago sigue funcionando con sus prácticas quirúrgicas y atención habitual que incluye todo tipo de urgencias.

Sin embargo, tanto en el nosocomio carlospacense como en los Centros de Atención Periféricos de Salud están suspendidos los turnos programados, controles de niños sanos y realización de fichas médicas escolares. Está en funcionamiento el consultorio febril en el hospital y en los CAPS, se hace especial hincapié en solicitarle a la población que utilice con criterio la guardia.

Ante un caso sospechoso, los vecinos deberán comunicarse con las siguientes líneas: Ministerio de Salud de Córdoba: 0800-122-1444. Ministerio de Salud de la Nación: 0800-222-1002 y al número de atención de emergencia del municipio 147.