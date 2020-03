Coronavirus en la Argentina: Buscan a los pasajeros que viajaban con el enfermo

País.- Tras la confirmación del primer caso de coronavirus en la Argentina, un hombre de 43 años que volvió el domingo de Italia, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quiros, confirmó que los pasajeros que viajaban en el mismo avión permanecerán en cuarentena.

El Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y su par porteño brindaron una conferencia conjunta para confirmar los pasos a seguir en cuanto a la prevención y tratamiento de la enfermedad.

El hombre infectado llegó este domingo y se dirigió por sus propios medios a la clínica privada Suizo Argentina, con síntomas de fiebre y problemas para respirar. Tras confirmarse que tenía el virus, comenzó el contacto con los pasajeros que compartieron el vuelo con esta persona. "La ciudad de Buenos Aires va a hacer los estudios que corresponden y aplicarán el protocolo de aislamiento con ellos", aseguró Quiros en la conferencia de prensa de este martes.

Los datos de los pasajeros están en poder de Migraciones, la aerolínea y Sanidad de la Frontera, pero no fueron difundidos.

Desde hace una semana el Gobierno nacional había decidido controlar de manera más exhaustiva a los pasajeros que llegaban en vuelos directos de Italia, que son 12 semanales: de Alitalia y Aerolíneas Argentinas. En el caso de la persona infectada, llegó por Alitalia, el domingo a las 8.20.

Sin embargo, los controles no resultaron del todo efectivos, ya que este pasajero pasó y no se pudo advertir que estaba infectado. Fuentes de Sanidad Aeroportuaria le informaron a Clarín que al pasajero le tomaron la fiebre pero en ese momento no tenía ningún síntoma.

Según trascendió, el enfermo había estado en Milán en el momento de mayor crisis de circulación del virus. Como cuando entró al país no tenía síntomas, los expertos consideran que es probable que el riesgo de contagiar a otras personas sea bajo.