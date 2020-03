Andrea Castana: Otro año y otra marcha sin saber quién la asesinó

Carlos Paz.- En pocos días se cumplirán cinco años del homicidio de Andrea Castana, la mujer de 35 años que subió al cerro de la Cruz y fue violada y asesinada sin que se tengan pistas desde aquél fatídico 11 de marzo de 2015.

El domingo 15, familiares y amigos de Andrea marcharán desde las 18 horas desde el Cerro de la cruz nuevamente con la esperanza de mantener la llama viva de la investigación que se encuentra aparentemente en un callejón sin salida. El lema de esta nueva movilización será "su grito desgarrador no ´FUE´ escuchado".

El caso

Andrea Belén Castana desapareció el miércoles 11 de marzo de 2015, mientras descendía de su habitual caminata del cerro más alto y popular que tiene Carlos Paz. Una hora antes, la joven había estacionado su auto, un Ford K de color negro, frente a un kiosco ubicado sobre la Avenida Estrada, hizo ingresar a sus pequeños hijos (6 y 8 años) al colegio I.R.E.S.M. (Instituto Remedios de Escalada de San Martín) y emprendió la escalada al cerro, como lo hacía habitualmente. En medio de la búsqueda, la primera alarma se encendió cuando un periodista local contó que había cruzado a la joven en la estación N°10 y que luego escuchó un grito desgarrador. Tras haber corrido unos 150 metros hasta la cima del cerro, el testigo llamó a la Policía al menos en dos oportunidades.

Hasta ese momento, Castana no era buscada como persona desaparecida. La segunda alerta surgió después de las 17,30 hs. cuando se cumplió el horario de salida de sus hijas de la escuela y ella no se presentó para retirarlos. Las autoridades de la escuela decidieron llamar a Juan Manuel Lazzaroni, ex pareja de Castana y papá de las niñas, quien al no tener noticia de la madre de las pequeñas, radicó una denuncia alrededor de las 21 hs. En poco tiempo, se viralizó en las redes sociales un pedido de colaboración para dar con la joven y horas después, el cerro se vio repleto de policías, bomberos, voluntarios y curiosos que montaron un despliegue inédito en la ciudad.

Dos días después, el viernes 13 de marzo, el cuerpo sin vida de Andrea fue encontrado desnudo y sepultado prolijamente con piedras junto a un árbol ubicado a 300 o 400 metros de la estación 9. El día anterior, un voluntario había encontrado en una cámara séptica cerca del pie del cerro la ropa de Andrea. Según el informe preliminar de la autopsia, la joven madre falleció por asfixia por estrangulamiento, tenía signos de haber sido abusada sexualmente y le habían quitado su ropa, sus pulseras y sus aros. Aunque se hizo un rastrillaje, tampoco se encontraría su teléfono celular.