Escuché que gritaba «me muero, me muero»

Villa Carlos Paz.- Si bien se desconoce la causa por la cual una joven cayó anoche al agua del río San Antonio desde el puente céntrico Cassaffousth, la persona que la vio caer y dio alerta al Área de Seguridad, relató: “Yo pasaba justo por la zona en moto con mi novia y veo que una mujer cayó al agua, ahí nomás agarré el teléfono celular y llame a la base de Seguridad. De forma inmediata llegaron los efectivos y se tiraron a sacarla”.

Quien se lanzó al agua para salvar a la joven fue el efectivo de Seguridad VCP Adrián Marengo: “Yo estaba con mis hijos y había dejado la camioneta en la base de Seguridad Urbana, pasé a buscarla y a saludar y, justo entra el llamado que alertaba sobre esta situación. Ahí nomás salí corriendo y cuando llegue al lugar no se veía nada porque estaba oscuro, así que pedimos una linterna y pudimos observar que una mujer se estaba ahogando en el medio del lago. No lo dudé ni un segundo y me tiré al agua, porque vi que se hundía y gritaba que se moría”.

Y continuó: “Cuando llegué hasta donde ella estaba pude agarrarla, yo fui guardavidas de río así que recordé mis viejas épocas y la pude contener diciéndole además que se quedara tranquila. Cuando empezamos a nadar a la costa se tira otro compañero de apellido Álvarez, y nos tiraron una soga desde la costa para poder salir”.

“Fue un momento de mucha adrenalina, uno no duda ante estas situaciones, por eso quiero destacar el valor humano de todo el personal de Seguridad VCP que cuida a los vecinos, si bien fue una situación fea la vivida uno se pone bien por haber hecho esta acción que sirvió para salvar una vida”, completó Marengo en exclusiva a El Diario.

La joven fue asistida de forma inmediata por la Policía y personal de Bomberos Voluntarios, para luego ser trasladada al Hospital Sayago para una mujer atención.

Aún resta conocerse detalles de esta persona que se lanzó al agua y debió ser rescatada por Personal de Seguridad VCP.