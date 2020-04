Hay un caso sospechoso de coronavirus en Santa María de Punilla

Una persona oriunda de Santa María de Punilla fue internada en las últimas horas en el Hospital Domingo Funes con síntomas de coronavirus, al tiempo que también se encuentra aislada toda su familia. Según trascendió, hay un total de nueve pacientes que se encuentran en cuarentena en sus hogares y que podrían haberse contagiado.

El caso fue confirmado por el intendente Dardo Zanotti, quien señaló: «Hoy tenemos a una persona residente en Santa María de Punilla sospechosa de padecer coronavirus (COVID-19), internada en la sala de clínica médica del Hospital Domingo Funes. Sus contactos estrechos, que son nueve personas, están en aislamiento domiciliario sin síntomas. Mañana por la tarde o el viernes a más tardar, tendremos el resultado del hisopado que se le realizó a esta persona que está internada».

«Por favor les pido, como vecino, como médico y como intendente, quédense en sus casas. No salgan, salvo que sea estrictamente necesario y con el permiso correspondiente, usando barbijo o tapaboca, que desde hoy, es obligatorio para circular. Esto es muy serio. Y si no es por este caso, desgraciadamente el virus va a entrar en nuestra localidad, mañana, pasado, la semana que viene o la otra. Por eso, no hay que salir. Cuidemos lo que más queremos, que son nuestras familias»; completó.